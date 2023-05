Bericht: Ex-Bremer Arnautovic bei Milan im Gespräch

Bologna Der österreichische Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic (34) ist laut Medienberichten offenbar bei Champions-League-Halbfinalist AC Mailand im Gespräch.

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic (34) ist laut Medienberichten offenbar bei Champions-League-Halbfinalist AC Mailand im Gespräch.

Der frühere Bundesliga-Profi des SV Werder Bremen, der nach einer Verletzungspause am Montag sein Comeback für den Serie-A-Club FC Bologna gegeben hat, soll laut der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ mit dem 19-maligen italienischen Meister in Kontakt stehen. Der Stürmer sieht wegen Differenzen mit Coach Thiago Motta seine Zeit bei Bologna als beendet an, hieß es.

In Mailand stand Arnautovic schon einmal unter Vertrag - in der Saison 2009/2010 lief er in lediglich drei Serie-A-Spielen für Milans Stadtrivale Inter auf und war damit Teil der Mannschaft, die in jener Saison unter Trainer José Mourinho Meisterschaft, Pokal und Champions League gewann. Anschließend war Arnautovic nach Bremen gewechselt, wo er bis 2013 für den SV Werder 84 Pflichtspiele bestritt.