Bericht: Messi für Duell gegen Bayern fraglich

Paris Nach Kylian Mbappé droht offenbar auch Weltmeister Lionel Messi bei Paris Saint-Germain für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München auszufallen.

Die französische Sportzeitung „L'Équipe“ berichtete, dass sich Messi bei der 1:2-Pokalniederlage am Mittwoch bei Olympique Marseille am Oberschenkel verletzt habe und ein Einsatz gegen Bayern am kommenden Dienstag zumindest fraglich sei. Im kommenden Ligaspiel am Samstag bei AS Monaco falle der Fußballstar so gut wie sicher aus.

WM-Torschützenkönig Mbappé dürfte gegen München zumindest im Hinspiel am 14. Februar wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel fehlen. Allerdings hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zuletzt ein Poker-Spiel des französischen Topclubs vermutet. „Ich glaube nicht, dass er ausfällt“, sagte Nagelsmann.