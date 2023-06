Bielefelder Profis zahlen Fans den Eintritt

Bielefeld Die Profis des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld spendieren ihren Fans die Eintrittskosten für das erste Abstiegsrelegationsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am kommenden Freitag (20.45 Uhr/SAT.1 und Sky).

Wie der Club mitteilte, übernimmt die Mannschaft das zur Verfügung stehende Karten-Kontingent. Für die Begegnung beim Drittliga-Dritten erhalten die Gäste aus Ostwestfalen 1879 Tickets. „Uns als Mannschaft ist dieses Zeichen an unsere extrem treuen Fans wichtig. Den Klassenerhalt werden wir nur gemeinsam packen können: Diese Leidenschaft unserer Anhänger wollen wir mit unserer Aktion würdigen“, kommentierte Kapitän Fabian Klos.

Das Rückspiel findet am 6. Juni (20:45 Uhr, SAT.1 und Sky) in Bielefeld statt. Dauerkarteninhaber müssen dafür kein Extra-Ticket kaufen. Sie erhalten freien Eintritt, wie die Arminia in einer gesonderten Mitteilung schrieb. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat hatte am letzten Spieltag mit 0:4 in Magdeburg verloren und damit die letzte Chance auf den direkten Klassenverbleib verspielt.