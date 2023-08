Böller und Eskalation - Unterbrechung bei Frankfurt-Spiel

Pyrotechnik in Leipzig: Lok-Fans zünden im Pokalspiel gegen Frankfurt.

Leipzig. Das DFB-Pokalspiel zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt musste unterbrochen werden. Der Grund: Fangruppen zündeten Böller.

Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig und dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist am Sonntag in der 73. Minute unterbrochen worden. Grund dafür waren Würfe von Böllern und Pyrotechnik auf den Platz. Schiedsrichter Michael Bacher schickte beide Teams beim Spielstand von 3:0 für die Hessen vorerst in die Kabinen. Vor dem Eintracht-Block versammelte sich schnell ein Großaufgebot der Polizei.

800 Polizisten waren rund um das Stadion im Einsatz - sie setzten Diensthunde, Wasserwerfer, Hubschrauber, Pferde und eine Drohne ein. Eintracht verbindet eine Fanfreundschaft mit Lok-Stadtrivale Chemie. (dpa/fs)

