Bruno Labbadia soll neuer Trainer bei Hertha BSC werden

Berlin. Bruno Labbadia wird offenbar Nachfolger von Alexander Nouri bei Hertha BSC. Der 54-Jährige soll einen bis 2022 gültigen Vertrag unterschreiben.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC forciert wohl einen kurzfristigen Wechsel auf der Trainerposition. Wie die Bild zuerstberichtete, soll Bruno Labbadia den Klub vor dem Absturz in die 2. Liga bewahren und bereits in den nächsten Tagen das Training übernehmen. Laut Kicker soll Labbadia in den kommenden Tagen einen bis 2022 gültigen Vertrag unterschreiben

Der 54-Jährige würde die Nachfolge von Alexander Nouri antreten, der nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann als Interimstrainer eingesprungen war. Dass Nouri nach Saisonende gehen muss, stand bereits fest.

In der Bundesliga, die aufgrund der Coronakrise mindestens bis Ende April pausiert, liegt Hertha derzeit auf Platz 13. Allerdings beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur sechs Punkte. Unter Nouri hat Berlin bislang nur einen Sieg aus vier Spielen geholt.

Labbadia hatte zuletzt beim VfL Wolfsburg erfolgreich gearbeitet und das Team bis in die Europa League geführt. Sein Vertrag bei den Niedersachsen wurde im vergangenen Sommer nicht verlängert. (fs/dpa)