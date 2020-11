Bundestrainer Löw profitiert von den Strukturen des DFB

Als der Bundestrainer Berti Vogts, damals ähnlich unter Druck geraten wie Joachim Löw heute, im September 1998 nach acht Jahren entnervt aufgab, fühlte sich der damalige DFB-Präsident Egidius Braun dazu berufen, schnellstmöglich die Nachfolge zu regeln. Und zwar allein.

Die Entscheidung nach zwei Wochen lautet: Weiter so

So erhielt Paul Breitner von Braun am Telefon das Angebot, auch ohne jede Erfahrung Bundestrainer zu werden. Man wurde sich einig – am nächsten Tag aber las Braun, dass „wegen Inkompetenz“ sein Rücktritt gefordert wurde. Von Breitner. Braun rief erneut an: „Vergessen Sie es!“ Danach gab Uli Stielike bereits erste Interviews als Bundestrainer, als Braun auf die Idee kam, Stielike noch den Ruheständler Erich Ribbeck als Teamchef vor die Nase zu setzen. Im Jahr 2000 war dann der Tiefpunkt des deutschen Fußballs erreicht.

20 Jahre später mag das Gezerre um die Kompetenzen von Präsidium und Präsidialausschuss nach dem 0:6-Debakel der Nationalmannschaft in Spanien als Kuddelmuddel empfunden worden sein. Doch ein Chaos-Szenario muss nicht entworfen werden. Auch wenn man sich nach der aktuellen Entscheidung pro Löw fragen kann: Warum erst das ganze Theater, wenn am Ende doch nur ein „Weiter so“ dabei herumkommt?

Im Verband ist vieles anders als im Verein

Der Hintergrund ist: Das DFB-Präsidium ist im Vergleich zu dem eines Vereins ziemlich groß. Wenn in einem Kreis von 18 Leuten Redebedarf besteht, zieht sich der Prozess. Die Interessen müssen ausgelotet werden, es gibt Vorgespräche, Löw legt eine Analyse vor – und am Ende kann sich dann wie nun geschehen mehrheitlich auch die Meinung durchsetzen, dieser Bundestrainer verdiene weiteres Vertrauen. Und wenn es nur mangels Alternativen sein sollte.

Löw wird es noch schwer haben bis zur EM. Vorerst aber profitiert er von den Strukturen. In einem Verein mit weniger Entscheidungsträgern hätte er nach dem 0:6 schon am nächsten Morgen das Training nicht mehr geleitet.