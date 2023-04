BVB und VfL Bochum: Im Derby geht es um richtig viel

Essen. Der BVB kann Meister werden, Bochum kämpft gegen den Abstieg - jetzt kommt es zum direkten Duell. Darüber sprechen wir in unserem Podcast.

Langsam aber sicher biegt die Saison auf die Zielgerade, der 30. Spieltag steht an - und der hält gleich zu Beginn am Freitagabend eine bisante Partie bereit: Der VfL Bochum empfängt den großen Reviernachbarn Borussia Dortmund. Für beide Mannschaften geht es um richtig viel: Der BVB muss gewinnen, um Spitzenreiter zu bleiben, der VfL Bochum braucht jeden Punkt im Abstiegskampf.

Die Ausgangslage ist klar, Dortmund ist der große Favorit. Aber der BVB hat sich schon mehrfach schwergetan im Ruhrstadion, hat zudem immer mal wieder Probleme mit Gegnern, die derart bissig und mannorientiert verteidigen wie die Bochumer. Andererseits hat der VfL gerade erst 1:5 gegen den VfL Wolfsburg verloren und in der laufenden Saison immer mal wieder Patzer drin, die eine starke Mannschaft wie Dortmund nur zu gerne ausnutzt. Was bedeutet das nun für das Spiel am Freitag? Darüber diskutiert Moderator Nils Halberscheidt in der neuesten Ausgabe unseres Podcasts "Fussball Inside" mit Bochum-Experte Ralf Ritter und Sportchef Sebastian Weßling.

Applaus: Mats Hummels gehört beim BVB wieder zu den Leistungsträgern - und wird auch gegen Bochum gefordert sein. Foto: Firo

