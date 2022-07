TV-Übertragung BVB, VfL, Schalke: So viel müssen Fans für die Bundesliga zahlen

Essen. Der Sportsender DAZN hat erneut die Preise angehoben. Wer alle Partien der Fußball-Bundesliga sehen will braucht zusätzlich noch ein zweites Abo.

Diese Mitteilung des Sportsenders DAZN wird vor allem bei Fußball-Fans für Verdruss sorgen: Der Streamingdienst teilte mit, dass er seine Preise auch für Bestandskunden deutlich erhöhen wird. Entsprechende Nachrichten wurden an diesem Freitag an den Teil der Kundschaft verschickt, der derzeit noch ein günstigeres Abonnement hat.

Fans von Borussia Dortmund, Schalke 04 und vom VfL Bochum müssen in der kommenden Saison also tiefer in der Tasche greifen, wenn sie die Bundesliga-Spiele nicht im Stadion, sondern vor dem heimischen Fernseher, auf dem Computer oder Smartphone verfolgen wollen.

DAZN schon im Januar in der Kritik

Schon zu Beginn des Jahres hatte DAZN mit einer Preiserhöhung für Wirbel gesorgt und Kritik geerntet: Im Januar hatte der Streamingdienst die Kosten für Neukunden drastisch anhob. Nun gilt auch für Bestandskunden: Die Kosten für ein Monatsabonnement verdoppeln sich praktisch, steigen von 14,99 auf 29,99 Euro. Damit kostet auch der günstigste Vertrag für ein Jahr statt 149,99 Euro jetzt 274,99 Euro.

Ein besonderes Ärgernis ist das auch für Bundesliga-Fans. Wer alle Spiele seines Klubs sehen möchte, braucht nämlich zusätzlich noch ein Sky-Abo, das derzeit bei einem Jahresabschluss im Monat 20,75 Euro kostet. Wer Monat für Monat bucht, zahlt sogar 32 Euro.

Mindestens 50 Euro müssen Fans von Schalke, dem BVB oder dem VfL Bochum also im Monat berappen, um Bundesliga-Spiele bei Sky und DAZN zu sehen. Besonders für die S04-Fans ist das viel Geld, denn in der 2. Bundesliga genügte ihnen allein ein Sky-Abonnement, etliche Spiele der 2. Bundesliga wurden auch von Sport 1 im Free-TV übertragen.

So werden die Spiele der 1. Bundesliga übertragen:

Im Free-TV zu sehen ist das Eröffnungsspiel der Saison und der Rückrundenauftakt - dazu kommen ein Duell des 17. Spieltags, die Relegation und der Supercup. SAT1 überträgt diese Partien.

An Freitagen überträgt DAZN weiter alle Spiele um 20.30 Uhr.

An Samstagen zeigt Sky alle Begegnungen um 15.30 Uhr einzeln und in der Konferenz sowie das Topspiel um 18.30 Uhr.

An Sonntagen überträgt DAZN alle Partien um 15.30 und 17.30 Uhr. Außerdem zehn weitere Duelle um 19.30 Uhr. (mit dpa)



Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball