BVB: Zorc gratuliert Klopp: "Muhammad Ali des Fußballs"

Essen Nach dreißig Jahren gewinnt Liverpool die Meisterschaft. Der BVB gratuliert seinem Ex-Trainer. Watzke: Klopp gehört zu den größten Trainern.

Nach dem historischen Erfolg mit dem FC Liverpool hat Jürgen Klopp auch Glückwünsche seines früheren Arbeitgebers Borussia Dortmund erhalten. BVB-Sportdirektor Michael Zorc sagte: „Herzlichen Glückwunsch, Jürgen! Du bist der Größte. Ich nenne Dich ja nicht umsonst schon seit Jahren den Muhammad Ali des Fußballs...“

Auch Hans-Joachim Watzke äußerte sich zum Triumph des früheren BVB-Meister-Trainers ausgiebig: „Wenn ein großer Klub wie der FC Liverpool nach 30 Jahren erstmals die Meisterschaft gewinnt, kann sich jeder Fußballfan vorstellen, was das in emotionaler Hinsicht bedeutet", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung. "In einer so starken Liga wie der englischen mit so vielen Top-Mannschaften so viele Spieltage vor Schluss als Meister festzustehen, ist einfach nur herausragend."

Watzke lobt besonders das taktische System von Jürgen Klopp - und vergleicht ihn mit den besten der Welt: "Jürgen hat das auch von ihm kreierte Pressing-System in England noch einmal weiterentwickelt. Er gehört spätestens mit diesem Erfolg zu den größten Trainern der Welt. Die BVB-Familie gratuliert ihm von ganzem Herzen.“

Klopp ist überwältig: "Das beste, was ich mir vorstellen kann"

Durch die 1:2-Niederlage von Manchester City gegen den FC Chelsea ist der erste Meistertitel des FC Liverpool nach 30 Jahren perfekt. „Das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann und mehr, als ich mir je erträumt hatte. Was soll ich sagen, es ist ein unglaublicher Moment, sagte der deutsche Trainer unter Tränen bei Sky Sports. Bereits im Vorjahr konnte der 53-jährige mit Liverpool die Champions League gewinnen. Doch die Fans der "Reds" hatten sich vor allem den Meistertitel gewünscht.

Den BVB hatte Jürgen Klopp ebenfalls zum Meistertitel geführt: Nach dem Triumph 2011 folgte gleich ein Jahr später die Verteidigung der Meisterschale - und der Gewinn des DFB-Pokals. 2013 erreichte er mit dem BVB das Champions-League-Finale (1:2 gegen den FC Bayern) 2015 wechselte Klopp nach acht Jahren in Dortmund zum Premier-League-Klub FC Liverpool. (lo)