22 Jahre danach – was aus drei BVB-Talenten wurde

Den erwarteten, den erhofften Sprung macht Florian Kringe. Er ist nicht der Schnellste, aber er ist robust, zielstrebig, kampfstark. Er wird Profi bei Borussia Dortmund, ein gefeierter Bundesligaspieler. Und nach der Karriere bleibt er als Spielerberater im Geschäft.

Heiko Hesse erkennt früh, dass es nicht reichen wird zum Berufsfußballer. Er forciert seine Ausbildung, geht ins Ausland, finanziert sich das Ökonomie-Studium in den USA und in England mit College-Fußball. Jetzt arbeitet er in Brüssel, in der Wirtschafts- und Finanzdirektion der Europäischen Kommission. Er trägt einen Doktortitel.

Das Leben von Mohammed Abdulai ist voller Wendungen. Ihm wird bescheinigt, dass er trotz seines Talentes stagniert. Er sucht sein Glück in tieferen Ligen, in Uerdingen, in Wattenscheid, auch im Ausland: Belgien, Bulgarien, sogar Bangladesch. Der Jugend-Nationalspieler aus Ghana, der in Deutschland Profi werden wollte, steuert nun einen Linienbus durch Witten.

Geehrter Finanzexperte: Heiko Hesse. Foto: Screenshot

Deutscher A-Jugendmeister mit dem BVB

Drei Männer, die auf die 40 zugehen, drei total unterschiedliche Wege. Was sie eint, ist der Ausgangspunkt: Sie gehörten zum Talentepool von Borussia Dortmund, Hesse und Abdulai wurden mit dem BVB 1998 Deutscher A-Jugendmeister. Damals begann der Wittener Filmemacher Christoph Hübner, sie zu begleiten. 2003 präsentierte er mit seiner Lebensgefährtin Gabriele Voss den mehrfach prämierten Dokumentarfilm „Die Champions“. 2006 nahm er die Spur wieder auf, es folgte 2010 der Film „HalbZeit“. Und nun, 22 Jahre nach dem Start der Langzeitstudie, komplettiert der 71-jährige Grimmepreisträger das Werk: „Nachspiel“ ist der Titel des aktuellen Teils der Trilogie, die vortrefflich Menschen in den Mittelpunkt rückt.



„Das ist schon ein außergewöhnliches Projekt“, sagt Christoph Hübner, der mit seiner Kamera auf angenehme Weise Distanz zu den Protagonisten hält. Weil sie ihm gerade wegen seiner Unaufdringlichkeit vertrauen, lassen sie auch Nähe zu. Er fängt die Verunsicherung von Florian Kringe ein, als die Fans auf der Südtribüne bei der Meisterfeier 2011 dessen Namen rufen – obwohl er zum Titelgewinn nichts mehr beigetragen hatte. Und Heiko Hesse, der Mann, der beim Internationalen Währungsfonds in Washington Karriere machte, erfüllt so gar nicht das Vorurteil vom kühlen Finanzexperten. Christoph Hübner fährt mit ihm nach Kamen, in die alte Zechensiedlung, in der Heiko Hesse als Sohn eines Deutschen und einer Thailänderin aufwuchs. Der Vater arbeitete unter Tage, der Junge sog dessen Botschaften auf: „Geradlinigkeit, Ehrlichkeit – auch gut zu Mitmenschen zu sein. Die Werte, die ich von Zuhause mitbekommen habe, sind die wichtigsten.“

Steuert nun einen Linienbus durch Witten: Mohammed Adbulai. Foto: DOK.Fest München

Mohammed Abdulai: „Man muss sich durchkämpfen“

Die bewegendsten Momente aber sind die, in denen sich der Film mit Mohammed Abdulai beschäftigt. Beim Training damals in der Jugend jongliert er mit dem Ball, bis der auf seinem Gesicht liegt – dann küsst er ihn. Mo lacht sein Mo-Lachen dazu. Ein nicht immer fröhliches, manchmal auch melancholisches Lachen.

In die Mitte des leeren Busses legt Mo Abdulai einen Teppich, er kniet und betet. „Es ist nicht einfach, alleine zu wohnen“, erzählt er. Seine Frau und sein kleiner Junge leben in Ghana, er verdient hier Geld. „Man muss sich durchkämpfen“, sagt er.

Filmemacher aus Witten: Christoph Hübner. Foto: Jürgen Theobald / Funke Foto Services

Als er auf einem Paket mit BVB-Sportkleidung sitzt, das er nach Ghana schickt, „für die Jungs“, senkt er den Kopf und sagt leise: „Ich bin glücklich, ehrlich.“ Und in diesem Moment weiß der Zuschauer: Gescheitert ist hier keiner.

„Nachspiel“ läuft bis zum 24. Mai beim „DOK.fest München“, dem größten deutschen Dokumentarfilmfestival. Auf www.dokfest-muenchen.de ist der Film zu sehen, die Tickets kosten 5,50 Euro und sind auf 1000 beschränkt. Der Kinostart ist wegen der Corona-Krise noch nicht terminiert.