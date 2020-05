Akanji und Götze zurück im BVB-Training – Reyna pausiert

Um 9.16 Uhr ging Manuel Akanji schnellen Schrittes über den Parkplatz am Trainingsgelände von Borussia Dortmund und verschwand in einem der Gebäude. Es war wahrlich kein spektakulärer Vorgang, aber es war ein beruhigender aus Sicht des BVB: Der Schweizer Abwehrspieler hatte zuletzt nicht mittrainiert, weil er und seine Frau Melanie Nachwuchs erwarten, am Montagmorgen aber war er wieder dabei in jeder rund anderthalbstündigen Einheit, die Trainer Lucien Favre angesetzt hatte. Und damit ist die Personallage vor dem Derby gegen Schalke am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zumindest etwas entspannt.

Auch Mario Götze gehörte zu jenen Spielern, die sich am Montag in Brackel versammelten, nachdem auch er am Wochenende im gemeinsamen Training gefehlt hatte. Ebenfalls anwesend war Giovanni Reyna – der allerdings nicht in Sportklamotten: Der US-Amerikaner wirkte nicht mit beim gemeinsamen Training. Ein Grund dafür wurde zunächst nicht bekannt.

Borussia Dortmund mit Verletzungssorgen in der Mittelfeldzentrale

Deutlich später als die Kollegen fuhr Axel Witsel im Privatwagen am Trainingsgelände zu und das ist die schlechte Nachricht aus Sicht des BVB: Der Mittelfeldspieler kann immer noch nicht mittrainieren, er plagt sich mit muskulären Problemen. Da sein Kollege Emre Can ähnliche Probleme hat, droht Favre für das Spiel gegen Schalke, für die erste Partie nach der Corona-bedingten Unterbrechung, ein veritables Mittelfeldloch: Can hatte gemeinsam mit Witsel seit seiner Ankunft im Winter das Dortmunder Gerüst deutlich stabilisiert, war ein entscheidender Faktor, dass die Dortmunder defensiv wesentlich stabiler agierten.

Der Ausfall des Mittelfeld-Duos wäre für den BVB schmerzhaft – zumal er ja noch weitere Personalprobleme hat: Angreifer Marco Reus ist nach einer Muskelverletzung noch nicht bereit für das Revierderby, Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou fällt wegen einer Außenbandverletzung im Knie ebenfalls aus.