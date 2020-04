Ansturm auf BVB-Gesichtsmasken legt Online-Fanshop lahm

Dortmund. Borussia Dortmund verkauft Gesichtsmasken in schwarz und gelb. Bei der Bekanntmachung war die Nachfrage so groß, dass die Technik versagte.

Mit einem solchen Ansturm hatte selbst Borussia Dortmund nicht gerechnet. Die Online-Seite des Fanshops des Fußball-Bundesligisten kam am Mittwoch kurzzeitig zum Erliegen. Nichts ging mehr, als der Klub wiederverwendbare Gesichtsmasken in den Vereinsfarben schwarz und gelb - mit gestricktem BVB-Logo - zum Verkauf anbot.

Am Nachmittag hatte der BVB die Informationen rund um die Maske an seine Newsletter-Kunden verschickt. Es dauerte nicht lange, da gingen Tausende Bestellungen für die 4,99 Euro teuren Stoffutensilien ein, die ab dem 15. Mai ausgeliefert werden sollen. Es waren so viele, dass die Seite zum Erliegen kam. In den sozialen Medien berichteten einige Fans von Bestellvorgängen, die sie aufgrund der Server-Überlastung nicht zum Abschluss führen konnten.

BVB bittet Fans um Geduld

Der BVB hatte seine Fans jedoch vorab schon beruhigt: "Sollte es beim Bestellprozess zu Problemen kommen – bitte habt ein bisschen Geduld, wir haben genug Vorrat", hieß es auf Twitter. "Gute Sache", urteilte ein Twitter-Nutzer. "Direkt zwei vorbestellt", ein anderer.

Ein Teil der Einnahmen fließt in die Spendenkampagne der BVB-Stiftung zur Unterstützung Hilfsbedürftiger in der Corona-Krise. Auch andere Bundesligisten bieten entsprechende Masken hat. So hat Rekordmeister FC Bayern bereits über 100.000 davon verkauft. Kein Wunder: Seit Montag gilt in Deutschland die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr sowie im Einzelhandel. Die Gesichtsmaske mit Vereinslogo ersetzt in der Corona-Krise nun also Trikot und Schal.

"Ansturm war zu überwältigend"

„Der Ansturm war überwältigend, leider einige Minuten lang zu überwältigend für den Online-Shop“, sagte der für Marketing zuständige BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer den „Ruhr Nachrichten“. „Wir sehen das Produkt unter Schutz- und nicht unter monetären Gesichtspunkten. In den vergangenen Wochen haben uns Hunderte Fans auf den Social-Media-Kanälen gebeten, eine BVB-Maske ins Sortiment aufzunehmen. Dem Wunsch sind wir gern gefolgt“, sagte Cramer. (Gold)