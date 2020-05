Auch die Ängste der Profi-Fußballer müssen beachtet werden

Es erklingen derzeit unterschiedliche Meinungen, wenn die Profi-Fußballer in Deutschland über das kommende Wochenende sprechen. Dann wird der Spielbetrieb der ersten und zweiten Liga wieder angepfiffen. Endlich, meinen viele Profis. Andere äußern ihre Bedenken, räumen Ängste vor den gesundheitlichen Risiken ein. Eine Bundesliga-Mannschaft stellt nun mal immer ein heterogenes Gebilde dar. Jeder verarbeitet die Corona-Krise anders.

Darauf müssen die Klubs in den kommenden zwei Monaten eingehen, in denen die Belastung für die Profis enorm sein wird. Physisch, weil sie nach einer langen Pause plötzlich wieder Höchstleistung aus sich herausquetschen müssen. Und psychisch, weil sie wissen, dass sie sich beim Kampf um den Ball anstecken, den Virus dadurch in ihre Familie tragen können. Natürlich kassieren die meisten dafür enorme Summen, natürlich sorgen sich derzeit viele Menschen in Deutschland. Trotzdem haben auch professionelle Fußballer ein Recht darauf, nicht nur funktionieren zu müssen.

Borussia Dortmund hat deswegen das richtige Gespür bewiesen und vor einigen Tagen den ehemaligen Torhüter Philipp Laux als Sportpsychologen verpflichtet. Er übernachtet in dieser Woche mit im Hotel, in dem sich die Mannschaft vor dem Derby in einer einwöchigen Quarantäne befindet. Zudem haben fast alle Vereine ihren Spielern die Entscheidung überlassen, ob sie wieder auf dem Platz stehen wollen. Trotzdem hatte etwa der ehemalige BVB-Profi Neven Subotic, der jetzt bei Union Berlin verteidigt, das Gefühl, nicht wirklich gehört worden zu sein.

Das Risiko für die DFL bleibt hoch

Möglicherweise hätte die DFL daher noch etwas warten können. Andererseits weiß niemand, ob sich die Situation in den kommenden Wochen entspannt. Das Risiko bleibt aber hoch, bei weiteren Corona-Fällen kann das Image der höchsten deutschen Spielklasse empfindlichen Schaden nehmen. Deswegen sollten generell nicht nur Verluste vorgerechnet werden, sondern auch menschliche Gefühle gezeigt werden dürfen.