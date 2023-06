Bellingham über BVB-Abschied: „Es war eine Ehre, euer Trikot zu tragen“

Dortmund. Der Wechsel des 19 Jahre alten Stars von Borussia Dortmund zu Real Madrid ist perfekt. Vertrag bis 2029, dreistellige Millionen-Ablöse.

Durch die Ad-hoc-Meldung hat Borussia Dortmund in der vergangenen Woche bestätigt, dass Jude Bellingham den Fußball-Bundesligisten verlassen und zu Real Madrid wechseln wird. Das bestätigte der BVB am Mittwochmittag. Der 19 Jahre alte Nationalspieler Englands hat sich mit dem spanischen Top-Klub auf einen Vertrag bis 2029 geeinigt. Über die Ablösesumme wurde nichts bekannt gegeben, sie setzt sich aber aus einer hohen Fixsumme sowie leistungsbezogenen Variablen zusammen, die sich über einen Zeitraum von sechs Jahren strecken, erklärte der BVB. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei fixen 103 Millionen Euro, bis zu 30 Prozent davon können noch als Boni hinzukommen.







„Wir danken Jude für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund. Es war eine phantastische gemeinsame Zeit“, sagt Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung, und fügte hinzu: „Unser Dank gilt auch Real Madrid für die immer fairen und konstruktiven Gespräche.“

Jude Bellingham mit 24 Toren und 25 Vorlagen für den BVB



Jude Bellingham war im Corona-Sommer 2020 kurz nach seinem 17. Geburtstag vom englischen Zweitligisten Birmingham City zu Borussia Dortmund gewechselt und hat sich in seinen insgesamt 132 Einsätzen im schwarzgelben Trikot (24 Tore, 25 Vorlagen) zu einem Leistungsträger entwickelt.





„Jude hat bei uns in jungen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen“, stellt Sportdirektor Sebastian Kehl heraus: „Er hat sich nun dazu entschieden, den Schritt zu Real Madrid jetzt schon gehen zu wollen. Wir bedanken uns für all das, was er uns und unserem Spiel gegeben hat und wünschen Jude für die Zukunft alles, alles Gute!“

„Danke an alle beim BVB und an die Fans für alles in den vergangenen drei Jahren. Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten. Auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen. Einmal Borusse, immer Borusse. Alles Gute für die Zukunft. Heja BVB!“, sagt Jude Bellingham.

