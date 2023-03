Borussia Dortmund: Diagnose da - Brandt verpast das Derby

Dortmund. Julian Brandt wird Borussia Dortmund vorerst fehlen. Der zuletzt bärenstarke Offensivmann hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.

Borussia Dortmund muss im Revierderby der Fußball-Bundesliga bei Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und auch in der Folgewoche auf Julian Brandt verzichten. Der überragende Spieler der BVB-Saison hat laut Vereinsmitteilung von Donnerstag im Champions-League-Spiel beim FC Chelsea (0:2) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten.

Brandt hatte sich am Dienstagabend an der Stamford Bridge nach wenigen Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Hinterseite des Oberschenkels gefasst und sofort um Auswechslung gebeten. Der Offensivspieler hat in der laufenden Spielzeit acht Ligatore erzielt und vier weitere vorbereitet. Er wird auch das Spiel gegen den 1. FC Köln am 18. März verpassen.

Brandt droht auch Länderspiele zu verpassen

Gefährdet ist damit auch seine Nominierung für die Nationalmannschaft, die am 25. bzw. 28. März gegen Peru und Belgien spielt. Aufgrund seiner Topform galt Brandt (26) als gesetzt für den Kader von Bundestrainer Hansi Flick. Bei der WM in Katar war er nicht zum Einsatz gekommen. (sid)

