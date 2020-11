BVB: 15 Profis bei der Nationalmannschaft – Reyna vor Debüt

Dortmund. Zahlreiche Profis von Borussia Dortmund sind in den kommenden Tagen mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen. Ein Debüt winkt.

In der kommenden Länderspielphase sind zahlreiche Profis von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund mit ihren Nationalteams unterwegs. Insgesamt 15 Spieler werden Trainer Lucien Favre deshalb in den kommenden Tagen fehlen.

Mehr News und Hintergründe zu Borussia Dortmund:

Im Kader der deutschen Nationalmannschaft stehen in Julian Brandt, Mahmoud Dahoud und Nico Schulz insgesamt drei Borussen. Genau so viele Spieler von Schwarz-gelb stehen auch im Kader der Belgier. Für die Roten Teufel sind Thorgan Hazard, Thomas Meunier und Axel Witsel nominiert.

BVB-Juwel Giovanni Reyna erstmals nominiert

Für das belgische Trio kommt es in den kommenden Tagen zu Duellen gegen Dortmunder Teamkollegen, denn es stehen Länderspiele gegen die Schweiz (mit Manuel Akanji), England (mit Jadon Sancho) und Dänemark (mit Thomas Delaney) an.

Für den 17-jährigen Giovanni Reyna stehen derweil besondere Spiele an, denn der Offensivspieler ist erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert. Die US-Amerikaner treten zunächst in Wales, dann im Heimspiel gegen Panama an.

🌍 Die letzte Länderspielphase des Jahres steht bevor. Insgesamt 15 #BVB-Profis sind auf dem Weg zu Ihren Nationalteams.



Die Übersicht 👉 https://t.co/RxkbggvpV3 — Borussia Dortmund (@BVB) November 8, 2020

Die folgenden BVB-Profis sind ebenfalls für ihre Länderauswahlen nominiert: Jude Bellingham (England U21), Raphael Guerreiro (Portugal), Erling Haaland (Norwegen), Felix Passlack (Deutschland U21), Reinier (Brasilien U23). (fs)