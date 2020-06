BVB angeblich mit Interesse an Brasilien-Talent Gerson

Dortmund. Mittelfeldspieler Gerson wird Medienberichten zufolge beim BVB gehandelt. Auch Chelsea soll Interesse am Brasilianer zeigen.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund streitet mit Englands Topklub FC Chelsea um das brasilianische Talent Gerson. Dies berichtete der Pay-TV-Sender "SporTV" unter Berufung auf den Vater des 23-Jährigen. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler war im vergangenen Jahr eine der Stützen von CR Flamengo beim Gewinn des Meistertitels und der Copa Libertadores.

Beide Klubs würden bereits mit Spielerberater Giuliano Bertolucci verhandeln. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro. Gerson war 2016 nach Italien zum AS Rom gewechselt und in der Vorsaison an den AC Florenz ausgeliehen worden. Im Juli 2019 holte ihn Flamengo für 11,8 Millionen Euro nach Rio de Janeiro zurück. (sid)