BVB arbeitet am Kauf von PSG-Außenverteidiger Thomas Meunier

Dortmund. Trotz der Corona-Pandemie arbeitet der BVB an seiner Zukunft. Und die Chancen bei PSG-Außenverteidiger Thomas Meunier stehen gut.

Der BVB möchte nach den Informationen dieser Redaktion Rechtsverteidiger Thomas Meunier von Paris Saint-Germain verpflichten. Perfekt ist der Deal noch nicht, doch die Dortmunder haben gute Chancen, den 28-Jährigen ins Revier zu locken.

Der französische Ex-Nationalspieler Jerome Rothen behauptete sogar, dass der Transfer bereits beschlossen sei. "Er hat in Dortmund unterschrieben", sagte der 41-Jährige in einem Interview mit RMC Sport. So weit ist es noch nicht, aber Meunier würde zum BVB passen.

Vertrag von BVB-Wunschspieler Meunier läuft aus

Denn die Dortmunder suchen einen Rechtsverteidiger. Lukasz Piszczek (34) wird trotz seines Hochs vermutlich kein neues Vertragsangebot erhalten. Viel deutet darauf hin, dass Leihspieler Achraf Hakimi zu Real Madrid zurückkehrt. Die Dortmunder wollen Hakimi halten, doch ob dies gelingt, ist fraglich.

Thomas Meunier wäre ablösefrei zu haben. Sein Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft aus. Der Belgier wechselte 2016 vom FC Brügge nach Paris. Unter Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel steht er häufig auf dem Rasen, trotzdem kann er sich einen Wechsel zum BVB vorstellen.

Ein Vorteil: Bei der Borussia würde mit seinen Nationalelf-Kollegen Axel Witsel und Thorgan Hazard zusammenspielen. Mit der belgischen Nationalmannschaft erreichte Meunier bei der Weltmeisterschaft 2018 den dritten Platz, beim Halbfinal-Aus gegen Frankreich fehlte er allerdings gelbgesperrt.

BVB-Boss Watzke befürchtet hohe Verluste

Der BVB arbeitet also weiter an seiner Zukunft. Auch wenn derzeit niemand weiß, wie es in der Bundesliga weitergeht. Der Spielbetrieb pausiert aufgrund der Corona-Krise erstmal bis zum 2. April. Doch es könnte sogar sein, dass die aktuelle Saison komplett abgebrochen wird, der finanzielle Schaden wäre enorm. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke befürchtet hohe Verluste. (las)