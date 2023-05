BVB: Bemerkenswerte Schwächeperiode auf fremden Plätzen

Dortmund. Der BVB hadert nach dem 1:1 in Bochum mit dem Schiedsrichter, macht aber erneut zu viel falsch. Die Hoffnung auf den Titel lebt aber noch.

Am Sonntagvormittag fühlte sich auch Hans-Joachim Watzke bemüßigt, das Wort zu ergreifen. Und natürlich ging es in den Ausführungen des Geschäftsführers von Borussia Dortmund vor allem um Schiedsrichter Sascha Stegemann, der die Dortmunder während des 1:1 (1:1)-Unentschiedens beim VfL Bochum massiv erzürnt hatte. In gleich drei entscheidenden Szenen fühlten sich die Schwarz-Gelben benachteiligt. Am eklatantesten, weil absolut eindeutig war die Szene aus der 65. Minute, als der Bochumer Danilo Soares den Dortmunder Karim Adeyemi im Strafraum umgrätschte, aber weder Schiedsrichter Stegemann noch Video-Assistent Robert Hartmann darin ein elfmeterwürdiges Foul erkennen wollten – ein Fehler, wie sie später selbst einräumten.