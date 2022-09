BVB benennt Champions-League-Kader - ein Stammspieler fehlt

Dortmund. Im BVB-Kader für die Champions League fehlen Jude Bellingham und Youssoufa Moukoko. Doch das ist nur auf den ersten Blick überraschend.

Zwei Tage vor Beginn der Champions-League-Gruppenphase hat die Europäische Fußballunion Uefa die Kaderlisten der teilnehmenden Mannschaften veröffentlicht - so auch von Borussia Dortmund. Wie erwartet fehlen im BVB-Aufgebot die verletzten oder erkrankten Profis Sebastien Haller, Mahmoud Dahoud und Mateu Morey. Auch Nico Schulz, der beim neuen Trainer Edin Terzic keine Rolle mehr spielt, steht nicht im Aufgebot.

Außerdem fehlen Stammspieler Jude Bellingham und Toptalent Youssoufa Moukoko im 25-köpfigen Aufgebot - doch das ist nur auf den ersten Blick überraschend. Der BVB macht sich hier eine Besonderheit des Uefa-Regelwerks zunutze, um mehr Spieler nominieren zu können. Auf der A-Liste dürfen nämlich nur 25 Spieler stehen. Über die B-Liste können Klubs aber beliebig viele weitere Spieler nominieren - wenn diese einige Bedingungen erfüllen: Sie müssen am oder nach dem 1. Januar 2001 geboren sein und seit ihrem 15. Geburtstag für mindestens zwei Jahre in Folge für den betreffenden Klub spielberechtigt gewesen sein - oder für drei Jahre in Folge bei einer maximal einjährigen Leihe für einen Klub desselben Verbandes. 16-jährige Spieler dürfen registriert werden, wenn sie die letzten zwei Jahre ohne Unterbrechung beim betreffenden Klub unter Vertrag gestanden haben.

Beide Bedingungen erfüllung Bellingham und Moukoko, daher können sie ohne Probleme nachgemeldet werden. Während nämlich die A-Liste nun nur noch unter ganz bestimmten Umständen ergänzt werden darf, kann die B-Liste jeweils bis zum Vortag eines Spiels bis spätestens 24 Uhr gemeldet werden.

Das ist der BVB-Kader für die Champions League

Tor: Gregor Kobel (1), Alexander Meyer (33), Luca Unbehaun (38)

Abwehr: Nico Schlotterbeck (4), Raphael Guerreiro (13), Mats Hummels (15), Emre Can (23), Thomas Meunier (24), Niklas Süle (25), Tom Rothe (36), Soumaila Coulibaly (44), Antonios Papadopoulos (47)

Mittelfeld: Salih Özcan (6), Giovanni Reyna (7), Thorgan Hazard (10), Marco Reus (11), Marius Wolf (17), Julian Brandt (19), Felix Passlack (30), Abdoulaye Kamara (32), Göktan Gürpüz (42), Jamie Bynoe-Gittens (43)

Sturm: Anthony Modeste (20), Donyell Malen (21), Karim Adeyemi (27)

