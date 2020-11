BVB bindet Reyna bis 2025: "Unglaubliche Entwicklung“

Dortmund. Borussia Dortmund macht Nägel mit Köpfen. Top-Talent Giovanni Reyna verlängert seinen Vertrag bis ins Jahr 2025. Das gab der BVB bekannt.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bindet eines seiner größten Talente langfristig. Wie der Verein am Freitagmittag offiziell verkündet hat, hat der 18-Jährige Giovanni Reyna seinen Vertrag bis Sommer 2025 verlängert.

Noch mehr News und Hintergründe zum BVB:

„Gio hat in den vergangenen Monaten eine fast unglaubliche Entwicklung genommen. Er wird definitiv ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Zukunft von Borussia Dortmund sein. Ich freue mich persönlich sehr, dass er sich aus voller Überzeugung dazu entschieden hat, so langfristig beim BVB zu verlängern“, sagt Sportdirektor Michael Zorc.

Auch US-Nationalspieler Reyna selbst freute sich über den neuen Vertrag. „Der BVB ist ein großer Klub, der um Titel mitspielen kann und in allen wichtigen Wettbewerben vertreten ist. Vor allem junge Spieler haben die Chance, sich hier weiterzuentwickeln“, sagte er. „Ich habe in Dortmund schon viel gelernt und will auch in der Zukunft noch viel lernen. Ich freue mich darauf, langfristig beim BVB zu sein.“

Reyna wechselte 2019 aus New York nach Dortmund und gehört seit Januar zum Profi-Kader des BVB. Seitdem absolvierte er 22 Bundesligaspiele (zwei Tore).