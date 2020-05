BVB-Boss Watzke erwartet "offenes Spiel" gegen Bayern

Hans Joachim Watzke hat bislang allerlei Gründe zufrieden zu sein. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund konnte sich zum Bundesliga-Neustart über zwei Siege seiner Mannschaft freuen, ein 4:0 gegen Schalke 04 und ein 2:0 beim VfL Wolfsburg. Und, fast ebenso wichtig: Auch organisatorisch läuft der Spielbetrieb in Zeiten von Corona bislang reibungslos.

"Natürlich ist es ohne Zuschauer immer ein befremdliches Gefühl, sagt Watzke im Gespräch mit dieser Redaktion. "Aber es gab bisher keine Störungen in der Liga, das Konzept wird seriös umgesetzt und ich habe sehr gute Spiele gesehen." Und ein weiteres gutes ist am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) zu erwarten, wenn der Tabellenzweite BVB den Spitzenreiter FC Bayern zum Topspiel empfängt. "Es ist natürlich extrem schade, dass ein Spiel wie am Dienstag ohne Zuschauer stattfindet", sagt Watzke. "Aber die Alternative wäre gewesen, gar nicht zu spielen."

BVB: Watzke erwartet offenes Spiel gegen Bayern

Am Dienstag erwartet der BVB-Boss "ein offenes Spiel", wie er sagt. "Beide Mannschaften haben bislang eine überragende Rückrunde gespielt." Und wieder einmal ist es an seinen Dortmundern, sich um die Spannung in der Liga verdient zu machen - denn bei aktuell vier Punkten Vorsprung der Bayern wäre ein Sieg des Spitzenreiters wohl eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft.

"Noch ist die Spannung da und die wird auch bleiben, egal, was am Dienstag passiert", sagt Watzke allerdings. "Sollten die Bayern gewinnen, hätten sie natürlich einen großen Vorsprung. Aber es gibt in diesem Jahr fünf sehr starke Mannschaften in der Liga, die teils noch gegeneinander antreten. Bayern spielt noch gegen Gladbach und in Leverkusen. Wir müssen noch nach Leipzig." Soll heißen: "Es geht nicht nur um dieses eine Spiel – auch wenn es natürlich ein Highlight ist, das international verfolgt wird. Wenn ich zum Beispiel sehe, was in England oder Spanien bezogen auf die Bundesliga los ist – so sehr im Fokus standen wir noch nie."