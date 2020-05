BVB-Boss Watzke: „Kein Anlass für Trainerdiskussion“

Lucien Favre hatte die Diskussion selbst angefacht. Der Trainer von Borussia Dortmund wurde nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München gefragt, wie er denn mit der nun wieder aufkommenden Kritik umgehen wolle – und mit der Meinung, er sei kein Trainer, mit dem man Titel gewinne. „Das sagt man hier seit Monaten. Ich lese die Zeitungen nicht, aber ich weiß, wie es geht“, antwortete Favre – und schob dann einen Satz nach, der aufhorchen ließ: „Ich werde in ein paar Wochen darüber sprechen.“ Kündigte hier etwa jemand seinen Abschied an?

Nein, meint BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Gespräch mit dieser Redaktion: „Der Trainer wollte nur sagen, dass wir wie immer am Ende der Saison eine Analyse machen werden. Er wollte nach dem 28. Spieltag kein Fazit vor dem Sky-Mikro machen. Einzig und allein darum ging es.“

Der BVB-Boss sieht „aktuell überhaupt keinen Anlass für eine Trainerdiskussion. Wir spielen eine sehr, sehr gute Rückrunde, hatten vor dem Spiel 27 von 30 Punkten geholt, sind überall gelobt worden.“ Und auch der Trainer wirke kein bisschen amtsmüde: „Ich habe Lucien Favre in den vergangenen Wochen als sehr fokussiert empfunden. Er machte überhaupt nicht den Eindruck, unter Druck zu stehen.“

BVB-Boss Watzke: Haben es sehr ordentlich gemacht

Die Niederlage gegen Bayern sieht Watzke auch nicht als Anlass für Gedankenspiele um den Trainer: „Wir haben ein Spiel verloren, in dem wir es sehr ordentlich gemacht haben. Aber wenn du Bayern München schlagen willst, musst du einen außergewöhnlichen Tag erwischen. Den hatten wir gestern nicht.“ Seine Überzeugung: „Lucien Favre lag nichts ferner, als jetzt eine Diskussion loszutreten.“

Zumal aus Dortmunder Sicht auch ein wenig Pech war, etwa dass der Elfmeterpfiff ausblieb, als Bayern-Innenverteidiger Jerome Boateng im eigenen Strafraum den Ball an den Arm bekam. „Wenn wir den Elfmeter kriegen, hätte das Spiel auch noch einmal kippen können“, meint Watzke. „Bayern hat aber auch bärenstark gespielt. Wir waren sehr nah dran, das sieht man an allen Statistiken. Wann hatte Bayern mal so wenig Ballbesitz?“

Dennoch stand am Ende eine knappe Niederlage – mehr aber auch nicht. „Jetzt müssen wir uns schütteln und dann geht es weiter“, sagt Watzke. „Das wird der Trainer genauso machen, davon bin ich überzeugt.“