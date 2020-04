BVB-Boss Watzke malt düsteres Szenario bei Liga-Abbruch

Die Nervosität bleibt groß im deutschen Profifußball. Und das, obwohl doch eigentlich längst alles ausgearbeitet war: Am 23. April präsentiert die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ihren Plan für Fußballspiele in Zeiten der Corona-Pandemie. Am 30. April gibt die Politik grünes Licht und am 9. Mai kann der Wanderzirkus Bundesliga wieder auftreten – zwar nicht vor Publikum, aber immerhin vor den Fernsehkameras, die garantieren, dass ein Großteil der so dringend benötigten Millionen weiter fließt.

Donnerstag Konferenz mit Kanzlerin

Zwar gab und gibt es viele positive Signale, aber noch hat es die DFL nicht geschafft, die gesamte Politik hinter ihrer Idee zu versammeln: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gibt sich zurückhaltend, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) üben Kritik, die Gewerkschaft der Polizei äußert Bedenken, und selbst ein Fürsprecher wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt, man solle nicht allzu viel erwarten von der Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag.

Der Profifußball muss weiter Überzeugungsarbeit leisten, und vor diesem Hintergrund ist auch der jüngste Auftritt von Hans-Joachim Watzke zu verstehen. In deutlichen Worten warnte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund vor den Folgen, sollte die Bundesliga nicht bald wieder beginnen: „Wenn wir die nächsten Monate nicht mehr spielen, dann säuft die ganze Bundesliga ab“, sagte er bei Sky. „Dann wird es die in der Form nicht mehr geben, wie wir sie gekannt haben.“ Dabei fordere die Branche keine Sonderbehandlung: „Es geht nicht um eine Lex Fußball, es geht um die Möglichkeit, unserem Beruf nachzugehen.“

Geisterspiele helfen nur im Fußball

Es sind Überlegungen, die der Sportökonom André Bühler gut versteht. Der 44-Jährige ist Direktor des Deutschen Instituts für Sportmarketing in Nürtingen und sitzt im Vereinsbeirat des Zweitligisten VfB Stuttgart. Dass die Klubs ihre Existenz sichern wollen, müsse man ihnen „genauso zugestehen, wie man es Unternehmen anderer Wirtschaftsbranchen zugesteht“, sagt er.

Kritik anderer Sportarten hält Bühler zwar für nachvollziehbar: „Zur Wahrheit gehört aber auch: Vielen Bundesligisten anderer Sportarten würden Geisterspiele gar nicht so sehr weiterhelfen, da deren Einnahmen aus der TV-Rechte-Vermarktung nicht nur absolut, sondern auch bezogen auf den eigenen Etat relativ gering ausfallen.“

Im Handball und Eishockey wären Geisterspiele sogar in der höchsten Spielklasse ein Minusgeschäft. Doch auch für viele Fußball-Klubs bleibt die Lage ernst. Werder Bremen hat es gerade erst geschafft, mit Hilfe von Banken die Finanzierung bis in den Herbst zu sichern, ein Investor ist kein Tabu mehr.

Warnung vor höheren Ticketpreisen

Und das ist keine Ausnahme: Sollte nicht bald wieder gespielt werden, erwartet BVB-Boss Watzke Insolvenzen und prognostiziert weitere dramatische Entwicklungen: „Dann kommen auch sogenannte weiße Ritter, die Geld geben und dafür sorgen, dass die 50+1-Regel fällt“, sagte er. Jene Regel also, die bislang im deutschen Fußball verhindert, dass Investoren die Stimmenmehrheit in einem Klub übernehmen können. „Dann wird alles, was wir oft im Ausland kritisieren, auch hier kommen, dann werden die Eintrittspreise höher und es wird weitere Exzesse geben.“

Außerdem treibt Watzke wie viele andere Fußballfunktionäre die Frage um, warum ihr Handeln öffentlich derart kritisch bewertet wird. Dazu beigetragen hätten sicherlich die immer höheren Ablösesummen und Gehälter. Man müsse auch den Spielern klar machen, dass sie einen sehr privilegierten Beruf ausüben und das Verfehlungen wie das Protzen mit Goldsteaks schädlich seien. „Ich hoffe und wünsche, dass nach Corona alles ein bisschen zurückgedreht wird“, so Watzke.

Sportökonom Bühler glaubt indes nicht an eine Selbstreinigung: „Es braucht definitiv klare und durchsetzbare Regeln, denn wenn diese Krise eines gezeigt hat, dann, dass sich der Profifußball nicht selbst reglementieren kann“, sagt er. „Wenn Klubs weiterhin versuchen, auf Pump den sportlichen Erfolg zu erkaufen, dann hat der Profifußball aus der aktuellen Krise nichts, aber auch gar nichts gelernt. Vielleicht wäre es gut, wenn der Profifußball mal auf die Vernünftigen der Branche hört und nicht immer nur auf die Lautesten und Mächtigsten.“