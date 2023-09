BVB: Brandt ist der Lichtblick im schwächelnden Angriff

Dortmund. Julian Brandt hat sich beim BVB längst als wertvolle Verstärkung entpuppt. Auch im Spiel bei der TSG Hoffenheim dürfte er im Mittelpunkt stehen.

Er stand mal wieder im Mittelpunkt in der vergangenen Woche, aber das ist Julian Brandt inzwischen gewohnt: Am Dienstagnachmittag ploppte im Whatsapp-Kanal von Borussia Dortmund eine unscheinbare Nachricht auf: „Tach Sven, hier einmal die neue Nummer von Julian Brandt wie besprochen.“ Was aussah, als habe ein Klubmitarbeiter mal eben Brandts Handynummer an über drei Millionen Abonnenten plus Sven verraten, war ein Marketinggag, um Aufmerksamkeit für den Kanal zu schaffen – auch für einen Fußballklub sind Abonnenten in der digitalen Welt bares Geld wert.

Brandt machte den Scherz bereitwillig mit, er plauderte auch entspannt mit einigen der Menschen, die auf der Nummer anriefen. Seit der 27-Jährige vor gut vier Jahren zum BVB wechselte, hat er sich für die Kommunikationsabteilung des Klubs als Königstransfer erwiesen – weil er einerseits rhetorisch stark, andererseits aber auch stets locker und authentisch ist.

Am Freitag dürfte Brandt nun erneut im Mittelpunkt stehen, wenn der BVB in der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim antritt (20.30 Uhr/DAZN). Denn längst hat sich Brandt auch sportlich als wertvolle Verstärkung entpuppt. Nach Jahren, in denen es Auf und viel zu oft auch Ab ging, gehört er spätestens seit Januar konstant zu den stärksten Dortmundern.

„Julian ist ein richtig wichtiger Faktor in unserem Spiel“, sagt BVB-Trainer Edin Terzic. „Er hat sich toll entwickelt in diesem Jahr, er war ja auch schon in der Rückrunde stark.“ In einer schwächelnden Offensive, in der bisher erst neun Tore gelangen – der FC Bayern hat schon 18 –, ist Brandt einer der wenigen Lichtblicke. Das zeigen auch die Zahlen: Drei Tore hat der Mittelfeldspieler bislang vorbereitet, nur RB Leipzigs Xavi Simon (vier) hat mehr Vorlagen. Seine 19 Torschussvorlagen bedeuten ebenfalls Rang zwei in der Bundesliga.

Und das, obwohl der Offensivspieler zuletzt immer wieder hin- und hergeschoben wurde auf dem Platz, oft außen aushelfen musste, wo er sich deutlich weniger wohlfühlt. „Seine große Stärke ist, dass er so vielseitig ist“, lobt Terzic. „Natürlich spielt er am liebsten im Zentrum, das wissen wir, da tut er unserem Spiel extrem gut.“

Zuletzt, beim 1:0-Sieg gegen Wolfsburg, musste Brandt auf dem Flügel verteidigen, rückte offensiv aber mehr nach innen, um gemeinsam mit Marco Reus die Co-Spielmacherrolle zu übernehmen – bereitete dessen Tor allerdings von der linken Seite vor.

Das nämlich gehört zum Standardprogramm des Kreativspielers, dass er extrem viel unterwegs ist, sich überall seine Räume sucht – inzwischen auch oft hinter der gegnerischen Abwehrkette. „Er hat ein gutes Gespür dafür, wenn der Stürmer entgegenkommt, den Raum in der Tiefe zu besetzen“, meint Terzic.

Zudem wird Brandt auch mit seinen Freistößen und Eckbällen immer gefährlicher. Dahinter steckt harte Arbeit, drei- bis viermal die Woche bleibt er nach dem Training länger auf dem Platz und feilt an Standardsituationen. „Da ist er inzwischen auch ein richtig wichtiger Faktor für uns“, lobt sein Trainer.

Natürlich ist auch beim Nationalspieler Brandt noch Luft nach oben, das weiß er auch. „Wir haben gegen Wolfsburg nicht die Sterne vom Himmel gespielt“, meint er, und die Erwähnung des Gegners ist recht überflüssig: Noch in keinem Saisonspiel hat der BVB so gespielt, dass es irgendwelche Himmelskörper tangieren würde. Brandt kann das eigentlich, aber nicht alleine.

Er ist keiner, der sich durch seine Tempodribblings auszeichnet, der reihenweise auf dem Bierdeckel die Gegner austanzt. Er braucht intelligente Mitspieler, um sein Raumgefühl und sein exzellentes Passspiel zur Geltung zu bringen. Spieler wie Marco Reus, mit dem er besonders gern zusammenwirkt – was allerdings das Dilemma mit sich bringt, dass Brandt dann seine Lieblingsposition im Zentrum freigeben und auf dem Flügel wirken muss. So dürfte es auch in Hoffenheim kommen, was für Brandt aber kein allzu großes Problem darstellt. Er macht ja meistens klaglos mit, was sich sein Arbeitgeber ausdenkt – auf und neben dem Platz.

