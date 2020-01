BVB: Can will nach Dortmund – doch Transfer hängt an Alcácer

Am Dienstag geriet der erste Dominostein in Bewegung – und das war auch für Borussia Dortmund interessant: Rodrigo Moreno Machado, kurz Rodrigo, weilte zum Medizincheck beim FC Barcelona. Der spanische Meister will den Stürmer als Ersatz für Luis Suarez verpflichten, der wegen einer Knieverletzung monatelang ausfällt.

Dessen Klub FC Valencia hat als Ersatz Paco Alcácer ins Auge gefasst, der den BVB verlassen will. Und Dortmund hätte das nötige Geld, um Emre Can zu verpflichten.

BVB hat noch kein akzeptables Angebot für Alcácer

Der BVB will den Nationalspieler, Can will zum BVB. Soviel ist klar. Aber noch hakt der Deal – an Alcácer. Denn bislang hat der BVB nach Informationen dieser Redaktion kein akzeptables Angebot des FC Valencia auf dem Tisch. Vor anderthalb Jahren zahlte man insgesamt 23 Millionen Euro für den Stürmer, der seitdem 26 Pflichtspieltore schoss. Und deswegen ist er aus Dortmunder Sicht nun teurer, erwartet wird eine Summe jenseits der 30 Millionen Euro.

Denn man braucht das Geld zum Einkaufen. Die rund 25 Millionen Euro Ablösesumme, die an Juventus Turin fällig wären, könnte man sich zwar grundsätzlich leisten. Aber in Dortmund gilt der eiserne Grundsatz, nur in Ausnahmefällen mehr Geld auszugeben als einzunehmen. Zudem kämen zur Ablöse noch ein stattliches Gehalt und Beraterprovisionen. Can, auf dessen Dienste Juventus keinen Wert mehr legt, soll dort rund 16 Millionen Euro verdienen. Zwar wäre er zu Einbußen bereit, dennoch würde das gesamte Paket deutlich über 50 Millionen Euro kosten. Und das wäre deutlich leichter zu stemmen, wenn der BVB Alcácers Gehalt einsparen und eine Ablöse einnehmen würde.

Der gelernte Mittelfeldspieler Can ist in Dortmund vor allem für die Defensive eingeplant. Die BVB-Verantwortlichen sind überzeugt, dass der 26-Jährige zum Innenverteidiger taugt und eine Alternative zum allzu oft flatterhaften Manuel Akanji bieten könnte.