BVB-Chef Watzke will offenbar auf Gehalt verzichten

Dortmund. BVB-Geschäftsführer Watzke wurde für seine Aussagen in der Corona-Krise kritisiert. Nun wird berichtet, dass er seinem Verein helfen wolle.

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, will nach Informationen des „Kicker“ (Donnerstag) in der Corona-Krise auf einen Teil seiner Vergütung verzichten. Wie das Magazin aus Vereinskreisen erfahren hat, habe Watzke eine Gehaltskürzung von einem Drittel vorgeschlagen - so lange der Ball in der Bundesliga nicht rollt. Der Verein wollte auf dpa-Nachfrage am Mittwochabend dazu keine Stellung beziehen. Watzke selbst wollte sich auf „Kicker“-Nachfrage ebenfalls nicht äußern.

Für den 60 Jahre alten Fußball-Funktionär wurde im Geschäftsjahr 2018/19 eine Festvergütung von 1,9 Millionen Euro jährlich - oder monatlich knapp 160 000 Euro - ausgewiesen.

Kritik von Ministerpräsident Markus Söder

Die Forderungen nach finanziellen Beiträgen der Fußball-Profis und Verantwortlichen in der Corona-Krise waren zuletzt immer lauter geworden. Anfang der Woche hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Solidaritätsbeitrag der Fußball-Profis ins Spiel gebracht. Der CSU-Politiker sagte, er fände es in Ordnung, wenn viele derjenigen Spieler, „die ganz große Gehälter bekommen“, ihren Arbeitgebern gegenüber nun etwas zurückhaltender wären.

Darüber hinaus ist Watzke zuletzt in die Kritik geraten, da er während seines Auftritts in der ARD-„Sportschau“ finanzielle Hilfe für kleinere Klubs abgelehnt hatte. „Und ehrlicherweise sind wir auch Konkurrenten. Und da muss man das sehr genau miteinander austarieren, was noch Wettbewerb ist und was kein Wettbewerb mehr ist“, hatte Watzke gesagt. „Am Ende können nicht die Klubs, die ein bisschen Polster angesetzt haben in den vergangenen Jahren, dann im Prinzip die Klubs, die das wiederum nicht gemacht haben, dafür auch noch belohnen.“

BVB-Boss Watzke würde nicht allen Klubs helfen

Watzke hat erneut bekräftigt, aus seiner Sicht finanziell fragwürdig geführten Fußball-Klubs durch die Coronakrise zu helfen. „Solidarfonds klingt ja erst mal gut“, sagte Watzke im 11Freunde-Interview, „aber man müsste sich ansehen, wie ein solcher Fonds dann aufgebaut wäre. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass Klubs, die in den vergangenen Jahren sportlich und ökonomisch viele Fehler gemacht haben, am Ende davon profitieren.“

Seien Vereine aber unverschuldet „durch diese nicht vorhersehbare Ausnahmesituation“ in Not geraten, werde der BVB „sicher nicht unsolidarisch sein“. Die Borussia stehe auch dank eines erhöhten Kreditrahmens nicht vor Liquiditätsproblemen. (fs mit dpa)