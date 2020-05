BVB-Coach Favre: Hummels gegen Bayern „zu 99 Prozent“ dabei

Dortmund. BVB-Abwehrchef Mats Hummels kann gegen die Bayern wohl in der Startelf stehen. Bei einem anderen Topstar ist es deutlich weniger gewiss.

Lucien Favre ist zuversichtlich, und das will ja schon etwas heißen vor einem Spiel gegen Spitzenreiter Bayern München. Jene Mannschaft also, gegen die Borussia Dortmund in der Hinrunde 0:4 unterging, was den Trainer in Verbindung mit anderen schlechten Auftritten gehörig ins Wackeln gebracht hatte. Man denke nicht mehr daran, das sei lange her, sagt Favre. Der Trainer hat sich und seiner Mannschaft Verdrängung verordnet, zumindest teilweise. Denn an den 3:2-Sieg vor eigenem Publikum erinnert er schon ganz gerne.

Favres Zuversicht rührt auch daher, dass es personell recht gut aussieht. Abwehrchef Mats Hummels, der beim 2:0-Sieg wegen Problemen mit der Achillessehne ausgewechselt wurde, kann wohl dabei sein: „Ich denke es wird ganz okay für Mats Hummels“, sagt Favre. „Ich kann es nicht ganz sicher sagen, aber zu 99 Prozent er wird dabei sein.“

BVB: Emre Can könnte gegen den FC Bayern in die Startelf rücken

Und auch Emre Can dürfte eine gewichtige Rolle spielen: „Emre hat zwei Tage vor dem Spiel in Wolfsburg mit dem Mannschaftstraining angefangen, hat zwei Trainingseinheiten und eine Halbzeit in Wolfsburg bestritten“, er klärt Favre. „Er hat also schon 45 Minuten in den Beinen, das ist sehr gut für uns, weil wir ja auch eine englische Woche haben.“

Can könnte also in die Startelf Rücken, Jadon Sancho, der zuletzt ebenfalls muskuläre Probleme hatte, wohl eher noch nicht. „Jadon hatte Trainingsrückstand, er hat seit 10 Tagen mit der Mannschaft trainiert, 20 Minuten gegen Schalke gespielt und etwas mehr gegen Wolfsburg“, sagt Favre, der im Allgemeinen dazu neigt, Spieler eher langsam wieder an die maximale Belastung heranzuführen. „Er hat gut gespielt, er kommt langsam aber sicher wieder – aber wir werden sehen.“

Eine weitere positive personelle Nachricht: Axel Witsel trainiert wieder voll mit. „Axel hat gestern angefangen, mit der Mannschaft zu trainieren, er könnte im Kader sein“, meint Favre.