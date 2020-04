BVB: Das spricht für eine Vertragsverlängerung mit Bürki

Der Hintergrund dunkelt in Schwarz, die Kappe und Trainingsjacke von Roman Bürki ebenfalls. So katapultiert sich der Torhüter von Borussia Dortmund am Dienstag per Videokonferenz auf die Computer eines kleinen Journalistenkreises, um über seine Gefühle während der Corona-Krise zu sprechen, die den Alltag der BVB-Profis auf den Kopf gestellt hat. „Ich hoffe, dass es bald wieder losgeht“, meint der 29-Jährige deshalb, auch wenn er weiß: „Eine Garantie gibt es derzeit nicht.“

BVB-Pläne werden umgekegelt

Seit knapp einer Woche versuchen die Dortmunder, wieder etwas Normalität herzustellen. Sie trainieren in Kleingruppen, zuvor mussten die Spieler im Homeoffice an ihrer Fitness basteln, sie schotteten sich wie der Rest der Bevölkerung ab. Daher ist das Gespräch mit Bürki momentan ein seltener Einblick in das Seelenleben der Dortmunder Fußballer.

„Mir wurde schnell langweilig“, erklärt dieser. Er habe sogar angefangen, Bücher zu lesen, was er sonst nicht mache. Denn eigentlich knubbeln sich im März und April die Spiele, der Alltag besteht aus Training, Reisen, Spielen.

Nun ruht die Bundesliga bereits seit dem 12. März -- und noch mindestens bis Ende April. Und dann? Abwarten. Die Coronavirus-Pandemie kegelt Pläne reihenweise um.

Deswegen pausieren derzeit auch die Personalplanungen, wie Sportdirektor Michael Zorc betont hat, so lange niemand abschätzen kann, wie viele eingeplante Einnahmen sich in Luft auflösen. Vor der Krise verhandelten Bürki und die Verantwortlichen bereits über eine Vertragsverlängerung, 2021 endet das Arbeitspapier des Schweizers. Jetzt sei allerdings nicht der Moment für weitere Gespräche, sagt Bürki, nun gehe es erstmal um den Klub.

„Nach dieser schwierigen Zeit werden wir weiter sprechen“, erklärt der Torhüter. „Es ist keine Frage des Geldes zwischen Dortmund und mir. Wir tauschen uns aus, was möglich ist. Aber wir haben uns noch nicht gefunden.“

BVB-Fans feiern Roman Bürki mit Sprechchören

Dabei wäre es eine große Überraschung, wenn die Verlängerung platzen würde. Bürki hat sich im Tor längst zu einem Fanliebling gehechtet, der Punkte schon mal festhält, nach spektakulären Rettungstaten mit Sprechchören gefeiert wird. Die Anhänger schätzen die Nummer eins, obwohl er nach seinem Wechsel 2015 von SC Freiburg zunächst mit Problemen kämpfte.

Spezielles BVB-Training für Geisterspiele

Nun wüscht sich Bürki, dass die Bundesliga wieder im Mai startet, wenn auch mit Geisterspielen. Eines hat der BVB bereits erlebt. Im Achtelfinale der Champions League schied der Klub bei Paris Saint-Germain aus, verlor das Rückspiel 0:2. „Es war nicht angenehm. Ich glaube auch, dass wir mit Zuschauern noch einmal zurückgekommen wären.“ Aber wenn Geisterspiele der einzige Weg seien, dann werde man dies annehmen. „Ich habe das Gefühl, dass die Leute wieder Spaß haben werden, Fußball zu schauen. Wenn auch nur vor dem Fernseher.“

Auf die Liga werde diese ungewöhnliche Situation Einfluss nehmen, glaubt Bürki. Der BVB kämpft um den Titel, liegt vier Zähler hinter dem Tabellenführer FC Bayern. „Wir müssen uns speziell vorbereiten.“

Vielleicht helfe Training im leeren BVB-Stadion. Er selbst habe während der Pause ein wenig sein Ballgefühl verloren, dies kehre nun nach und nach zurück. Für die Feldspieler sei es komplizierter, ohne Spiele fit zu bleiben. Aber generell verfolge er die Nachrichten. Er wisse, dass derzeit andere Dinge zählen. Doch wenn es losgehe, „müssen wir bereit sein, alles zu geben“.