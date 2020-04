BVB: DFL macht Youssoufa Moukokos Weg in die Bundesliga frei

Noch ist nicht klar, wann wieder Bundesliga-Fußball gespielt werden kann. Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass der Ball in Deutschland wie in ganz Europa ruht. Dennoch ist Borussia Dortmunds Supertalent Youssoufa Moukoko am Mittwoch dem großen Traum vom ersten Spiel in der Bundesliga einen großen Schritt näher gerückt: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) stimmte mit großer Mehrheit einem Antrag von Borussia Dortmund zu, das Mindestalter für Bundesligaspieler herabzusetzen. Ab der kommenden Saison 2020/21 gilt: Sobald sie 16 Jahre alt sind, dürfen Spieler in der Bundesliga eingesetzt werden.

„Wir sind sehr froh über diese Entscheidung“, sagt BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken dazu. „Eine Entscheidung, die sofort und unmittelbar den Vereinen, aber auch den jungen Spielern in ihrer Entwicklung helfen kann. Die Mehrheit der Klubs will jetzt jungen, herausragend talentierten Spielern in absoluten Ausnahmefällen die Möglichkeit geben, den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können.“

Youssoufa Moukoko mit Torrekorden in der U17 und U19

Beim BVB ist Moukoko genau so ein Ausnahmefall. Im November wird er 16 und bislang hätte er noch rund ein Jahr länger warten müssen, um in Deutschlands höchster Spielklasse eingesetzt zu werden. Dabei ist er in den Junioren-Ligen bislang eher unterfordert: Anfang März knackte er mit seinem 34. Tor den Rekord für die U19-Bundesliga, den bislang Haluk Türkeri (VfL Bochum, 2004/05) und Johannes Eggestein (Werder Bremen, 2015/16) mit jeweils 33 Treffern innehatte. In der vergangenen Saison hatte er mit 46 Toren die Bestmarke des früheren Schalkers Donis Avdijaj in der U17-Bundesliga geknackt.

Ende März hätte Moukoko sein Debüt in der deutschen U19-Nationalmannschaft feiern sollen, nachdem er wegen des Hypes um seine Peron eine längere Auszeit von Junioren-Länderspielen eingelegt hatte. Er stand im Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich, Wales und Serbien. Und BVB-Profitrainer Lucien Favre hatte ihm bereits öffentlich iN Aussicht gestellt, irgendwann auch mit den Profis zu trainieren. Beides war wegend es Corona-Ausbruchs erst einmal hinfällig.