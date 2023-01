BVB: Auch Moukoko muss um seinen Platz im Sturm fürchten

Dortmund. Rückkehr von Sebastien Haller in den Kader von Borussia Dortmund verändert die Lage von Youssoufa Moukoko und Anthony Modeste. Eine BVB-Analyse.

Anthony Modeste wusste, was er aufgibt; seinen Kölner Heldenstatus, die Zuneigung der Fans in der Stadt am Rhein. Trotzdem kitzelte ihn im August 2022 das plötzliche Interesse von Borussia Dortmund zu sehr, um den Aussichten widerstehen zu können: Champions League, ein höheres Gehalt, vielleicht ein Titelgewinn, also wechselte er vom 1. FC Köln ins Ruhrgebiet zum BVB. Ob er noch mal so entscheiden würde?

BVB: Geringe Einsatz-Aussichten für Modeste

Dies lässt sich nicht sagen, weil sich der 34-Jährige in diesem Jahr noch nicht gegenüber Medien geäußert hat. Dass ihn die Situation aber wurmen muss, davon kann man ausgehen. Nach durchwachsenen Monaten findet er sich auf der Bank wieder. Die Aussichten auf einen Einsatz? Gering.

Denn die bemerkenswerte und aufgrund seiner Krankheitsgeschichte wunderbare Rückkehr von Sebastien Haller hat die Stürmerhierarchie in Dortmund durcheinandergewirbelt. Der 28-Jährige drängt nach seiner Hodenkrebserkrankung zurück auf den Platz, zweimal wurde er eingewechselt, gegen Mainz bereitete er das entscheidende Tor vor. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der gebürtige Franzose wieder in der Startelf stehen kann.

Auch Moukoko muss um seinen Platz beim BVB fürchten

Anthony Modeste ist dadurch nur noch Angreifer Nummer drei, und auch Youssoufa Moukoko muss um seinen Platz fürchten. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen wird er wohl beginnen, weil die Kraft von Haller noch nicht für 90 Minuten reicht. Nimmt der 18-Jährige allerdings weiterhin so wenig am Spiel teil wie gegen Augsburg (4:3) und Mainz (2:1), dann wird sein Weg auf die Bank führen.

„Es erinnert mich an den Start in die Saison“, sagte Trainer Edin Terzic. Damals hätte Youssoufa Moukoko genauso die Anbindung zum Spiel gesucht. „Und er hat sich darein gekämpft. Er hatte jetzt in beiden Spielen eine riesige Chance, die hat er nicht genutzt, das ist etwas überraschend für ihn. Aber wir bleiben dabei, er hat unfassbares Potenzial. Aber er ist noch nicht fertig. Wir werden ihm dabei helfen, besser zu werden.“

Im Winter beschäftigten die Berichte über die Vertragsverhandlungen mit dem Talent das Dortmunder Umfeld. Moukoko wollte mehr Geld, die Verantwortlichen wollten ihm nicht jeden Wunsch erfüllen. Vor dem Augsburg-Spiel einigte man sich. Der Vertrag des Stürmers gilt jetzt bis 2026, er kann durch Prämien bis zu sechs Millionen Euro verdienen.

Dem Nationalspieler ging es allerdings auch um die sportliche Perspektive, unter Edin Terzic hat er sich weiterentwickelt, immerhin sechs Bundesliga-Tore geschossen. Wie die Hinrunde für Moukoko jedoch verlaufen wäre, wenn Sebastien Haller nicht durch die verschreckende Hodenkrebsdiagnose aus der Mannschaft gerissen worden wäre, lässt sich nur mutmaßen. Vermutlich hätte er deutlich weniger gespielt.

Denn eigentlich ist Edin Terzic davon überzeugt, dass seine Mannschaft mehr Wucht, mehr Größe in der Sturmspitze benötigt. Deswegen drängte er auf den Transfer von Sebastien Haller und deswegen wollte er nach dem Tumorfund unbedingt einen ähnlichen Typen als Ersatz verpflichten. Dortmund holte Anthony Modeste, doch dieser fand nie den Zugang zum schwarz-gelben Offensivspiel.

BVB: Mehr Durchsetzungsfähigkeit durch Haller

Nun kann Sebastien Haller der Mannschaft eine neue Durchsetzungsfähigkeit im Sturm verleihen. Ob er gegen Leverkusen starten darf, ließ Terzic offen. „Wir tauschen uns jeden Tag aus, wir schauen von Tag zu Tag und wir merken, dass es von Tag zu Tag besser wird“, sagte der Trainer.

Klingt zuversichtlich, bloß bedeutet dies für Anthony Modeste, dass seine Chance auf Spielminuten beim BVB weiter sinken. Sein Vertrag endet im Sommer, es könnte ein trübes halbes Jahr im Ruhrgebiet werden.

