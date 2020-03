Beim Champions-League Achtelfinal-Hinspiel in Dortmund hatten die BVB-Fans ihre Mannschaft gegen Paris Saint-Germain mit einer Choreo unterstützt. Im Rückspiel ist wegen des neuartigen Corona-Virus noch nicht klar, ob Fans ins Stadion dürfen.

Champions League BVB droht Champions-League-Rückspiel in Paris ohne Zuschauer

Paris. Laut französischer Sportministerin könnte das Champions-League-Spiel zwischen Paris und dem BVB wegen Corona-Gefahr ohne Zuschauer stattfinden.

Das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League am 11. März zwischen den Fußballclubs Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund könnte nach Angaben von Frankreichs Sportministerin ohne Zuschauer stattfinden. Das sei bisher aber nur eine Hypothese, betonte Roxana Maracineanu am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Es sei noch zu früh, um das mit Sicherheit sagen zu können. Das Match werde aber auf jeden Fall stattfinden, sagte die Ministerin. „Es sei denn, die Anweisungen ändern sich.“

Besondere Corona-Regelung in Frankreich

Frankreich hatte am Wochenende wegen des neuartigen Coronavirus alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt. Davon sind vor allem Veranstaltungen in geschlossenen Räumen betroffen, aber auch einige Sportevents. Ausgenommen sind bisher Veranstaltungen in Stadien. Das Hinspiel hatte der BVB mit 2:1 für sich entschieden. (dpa)