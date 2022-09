BVB empfängt die TSG Hoffenheim mit viel Respekt

Dortmund. Heute Abend trifft der BVB auf Hoffenheim. Die Trainer waren einst Mannschaftskameraden – und begegnen sich nun auf Augenhöhe in der Bundesliga.

Bei Borussia Dortmund wurden sie am Donnerstag weitgehend verschont von den Irrungen und Wirrungen des Deadline Day, des letzten Tag der Transferphase, den vor allem die Sportfernsehsender inzwischen als Hochamt zelebrieren. Den Abgang von Manuel Akanji zum englischen Meister Manchester City hatte man ja tags zuvor schon weitgehend ausverhandelt, nun wurde der Transfer fixiert. Der BVB erhält nach Informationen dieser Redaktion wie berichtet eine fixe Ablösesumme von 18 Millionen Euro, die allerdings durch realistische Boni auf 22 bis 23 Millionen Euro klettern wird – und bei entsprechendem sportlichen Erfolg noch weiter steigen könnte.

BVB-Trainer Edin Terzic spielte mit André Breitenreiter

Und so standen beim BVB vor allem sportliche Themen im Vordergrund, namentlich das Bundesligaheimspiel gegen die TSG Hoffenheim an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Für BVB-Trainer Edin Terzic ist es eine Begegnung, die mit unangenehmen sportlichen Erinnerungen verbunden ist: Mit André Breitenreiter, dem aktuellen Hoffenheimer Trainer stand er einst gemeinsam auf dem Platz, beide liefen in der Saison 2008/09 für den Ballspielverein Cloppenburg auf – und stiegen als Tabellenvorletzter aus der viertklassigen Regionalliga West ab.

Noch schmerzhafter aber dürfte die Erinnerung an den Februar 2009 sein: Damals saß Terzic erstmals als Verantwortlicher auf der BVB-Trainerbank, er vertrat den erkrankten Lucien Favre. Gegner: die TSG Hoffenheim. 3:0 führte der BVB noch in der 75. Minute, am Ende stand es 3:3 – es waren auch diese fehlenden Punkte, die am Ende die Deutsche Meisterschaft kosteten.

Das allerdings ist nicht der Grund, warum Terzic der Aufgabe am Freitagabend mit größtem Respekt begegnet. Nein, die Spielweise der Hoffenheimer, die ebenfalls mit neun Punkten gestartet sind, hat es ihm angetan: „Sie machen es dem Gegner nicht leicht, versuchen ihn mit ihrem Offensivspiel auseinanderzuziehen und die Räume groß zu halten“, sagt der BVB-Trainer. Da gilt es gegenzuhalten, auch mit jenem neuen Biss, den die Dortmunder zuletzt verlässlich zeigten. In der Rangliste der sprintstärksten Mannschaften liegt der BVB ganz vorne, auch der kommende Gegner allerdings versteht es, schnell zu spielen, direkt und schnörkellos umzuschalten und überfallartig vor das generische Tor zu kommen – wo ein Toptorjäger namens Andrej Kramaric die Angriffe veredelt.

BVB: Erstes Modeste-Tor soll nur der Anfang sein

Immerhin hat auch Dortmunds neuer Torjäger Anthony Modeste am vergangenen Wochenende endlich sein erstes Tor für Schwarz-Gelb gemacht – und soll gleich damit weitermachen. „Er ist ja nicht gekommen, um ein Tor zu schießen, sondern ganz viele“, sagt Terzic. Am besten noch mehr als sein heutiger Trainer in jener verhängnisvollen Abstiegssaison mit Cloppenburg. Damals kam Terzic auf sieben Treffer – und damit immerhin auf sieben mehr als André Breitenreiter.

