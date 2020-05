Emre Can (l.) im Duell mit Werder Bremens Milot Rashica. Wie auch Axel Witsel (r.) droht der Nationalspieler gegen Schalke auszufallen.

Borussia Dortmund BVB: Emre Can und Axel Witsel drohen im Derby auszufallen

Dortmund. Zwei ganz wichtige Spieler drohen den Dortmundern im Revierderby zu fehlen. Emre Can und Axel Witsel wackeln für das Schalke-Spiel.

Borussia Dortmund muss im Revierderby gegen Schalke 04 womöglich auf die beiden Mittelfeldspieler Emre Can und Axel Witsel verzichten. Wie die "Bild" berichtet, verletzten sich beide Stars in Trainingseinheiten am Dienstag und Mittwoch.

Witsel soll sich ohne gegnerische Einwirkung an den Adduktoren verletzt haben. Es bestehe Verdacht auf einen Faserriss, heißt es. Gleiches gilt für Emre Can, der sich bei einem Geister-Training im Stadion verletzt haben soll. Dem Bericht zufolge fallen womöglich beide Mittelfeld-Antreiber gegen Schalke aus.

Neben Can und Witsel fehlen der Borussia im Revierderby auch Kapitän Marco Reus (Muskelverletzung) und Dan-Axel Zagadou (Außenbandriss). Wieder zur Verfügung stehen allerdings wohl Jadon Sancho (zuletzt muskuläre Probleme) und Achraf Hakimi (war angeschlagen). (rh)