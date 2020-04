BVB-Faktencheck: Steht Jadon Sanchos Abgang zu United fest?

Die Formulierungen kommen gewohnt knallig daher: Manchester United habe das Rennen um Borussia Dortmunds Toptalent Jadon Sancho gewonnen, schreibt das englische Boulevardblatt „The Sun“. Mehr noch: In monatelangen Geheimverhandlungen hätte sich der Premier-League-Klub mit Sancho und dessen Berater bereits auf alle wesentlichen Vertragsdetails wie Laufzeit, Gehalt, Boni und eine hohe Ausstiegsklausel geeinigt. Nur eine Sache müsse noch geklärt werden: United und der BVB müssten sich auf eine Ablösesumme einigen.

Es klingt wie eine lästige Petitesse, ist aber natürlich einer der entscheidenden Knackpunkte. Einer von vielen. Denn fragt man nach bei Leuten, die es wissen müssten, heißt es: Es gibt keine Absprachen und erst recht keine ausverhandelten Vereinbarungen mit Manchester United.

Der BVB will mehr als 100 Millionen Euro

Beim BVB ist man ohnehin entspannt, denn in Dortmund hat Sancho keine Ausstiegsklausel, sondern einen wasserdichten Vertrag bis 2022. Und vor wie hinter den Kulissen betonen die Verantwortlichen unermüdlich, dass sie den 20-jährigen Engländer ganz sicher nicht verscherbeln werden, dass sie auch in der Corona-Krise nicht auf Notverkäufe angewiesen sind. Eine Ablösesumme sollte sich nach den Dortmunder Vorstellungen in einem ähnlichen Bereich wie bei Ousmane Dembélé bewegen, der 2017 an den FC Barcelona verkauft wurde: 105 Millionen Euro flossen damals als Festbetrag, hinzu kamen diverse Boni – insgesamt kann die Summe bis auf knapp 150 Millionen Euro steigen.

Einen solchen Betrag können nur wenige Klubs zahlen, erst recht in der Corona-Krise. Manchester United gilt nach wie vor als solvent genug, doch ein Wettbieten, das den Preis in die Höhe treiben dürfte, ist nicht zu erwarten.

Sanchos Abschied im Sommer nicht ausgemacht

Ohnehin sieht man es beim BVB keineswegs so, dass Sanchos Abschied im Sommer eine ausgemachte Sache sei. Wenn der Preis nicht stimmt, bleibt der Flügelspieler noch mindestens ein Jahr – die sportliche Leitung um Michael Zorc würde sich freuen. Natürlich weiß auch der Sportdirektor, dass immer wieder Anfragen bei Sanchos Beratern eingehen, dass auch die Schlagzeilen immer wieder kommen werden. Doch im Klub hat man keine Sorge, dass schwindelerregende Angebote dem jungen Angreifer den Kopf verdrehen könnten.

Auch im Umfeld des Engländers, der in der laufenden Saison in 23 Bundesligaspielen auf 30 Torbeteiligungen kommt (14 Treffer, 16 Vorlagen), ist zu hören, dass sich dieser in Dortmund sehr wohlfühlt. Ein Abschied von Jadon Sancho vom BVB wird irgendwann kommen, das wissen alle. Aber er muss nicht in diesem Sommer kommen und er steht keinesfalls fest.