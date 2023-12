BVB-Fans sorgen mit Choreo gegen Mainz für Gänsehaut-Moment

Dortmund. Der BVB ändert im letzten Spiel des Jahres den Ablauf vor dem Spiel. Und die Fans zeigen vor dem Mainz-Spiel eine Choreo mit Pyroshow.

Spiele am 19. Dezember sind für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund immer besonders. Es ist der Gründungstag des stolzen Klubs aus dem Ruhrgebiet. Im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 feierte der BVB also seinen 114. Geburtstag. Und diesen Anlass nutzte der Verein für eine besondere Choreografie.

Vor dem Anpfiff spielte die Stadionregie bei leicht gedimmten „Leuchte auf mein Stern, Borussia“. Dieser besinnliche Song gehört eigentlich nicht zum Warm-up-Programm. Doch fünf Tage vor Heiligabend passte der Klub sein musikalisches Programm an.

BVB-Fans erinnern ans Gründungsdatum

Und die Fans auf der weltbekannten Südtribüne zeigten eine spektakuläre Choreografie in schwarzen und gelben Farben. In dicken Buchstaben prangte der Schriftzeug „Leuchte auf mein Stern, Borussia“ auf den Rängen, und darunter stand das Gründungsdatum: 19. Dezember 1909. Es war ein Gäsenhaut-Moment.

Eine Pyroshow durfte am Geburtstag nicht fehlen. Die Südtribüne war in Rauch gehüllt. Weil die Fans der Gastgeber so einige Fackeln abbrannten, wird Borussia Dortmund demnächst vermutlich Post vom Deutschen Fußball-Bund erhalten und eine Geldstrafe zahlen müssen.

Julian Brandt bringt BVB in Führung

Auch während der Partie zündeten Fans auf der Südtribüne. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen aber auch eine packende erste Halbzeit auf dem Rasen. BVB-Profi Julian Brandt brachte die Gastgeber mit einem wunderschön geschossenen Freistoß in Führung. Außerdem hatten die Dortmunder in der ersten Halbzeit zwei Aluminiumtreffer: Ein Schuss von Jamie Bynoe-Gittens landete an der Querlatte, auch dessen Teamkollege Marcel Sabitzer hatte Pech bei einem Abschluss.

Kurz vor der Halbzeit konnten die Mainzer ausgleichen: Der aufgerückte Innenverteidiger Sepp van den Berg, der in der Vorsaison noch für den BVB-Erzrivalen FC Schalke 04 spielte, drückte einen Kopfball über die Linie. Zu diesem Zeitpunkt war der Rauch im Stadion schon verzogen.

