BVB-Fans verabschieden die Mannschaft: Marco Reus sorgt für Kopfschütteln

Dortmund. Um die 50 Fans warteten am Sonntag vor dem BVB-Trainingsgelände auf die Spieler. Einige Profis ignorierten die Fans - darunter Kapitän Reus.

Als erstes stieg Youssoufa Moukoko aus seinem Auto, die Tür knallte zu, schon verschwand der noch so junge Fußballer im schwarz-gelben Getümmel. Julian Brandt parkte seinen Wagen am Straßenrand und widmete sich den Fans aus dem Fenster heraus. Emre Can fuhr davon, in seinen Augen ließ sich noch der Schrecken des Samstages erkennen. Auch Marco Reus, immerhin Kapitän des BVB, suchte das Weite.

Was hätte das für ein Tag werden können, dieser Pfingstsonntag in Dortmund, nur hauchzarte Wolken schmückten den blauen Himmel. Bis zu 500.000 Menschen hatten sich angekündigt, um die erste Deutsche Meisterschaft seit 2012 zu feiern. Nun warteten etwa 50 vor den Toren des Trainingsgeländes in Brackel in der Hoffnung auf Zuneigung.

Einen Tag zuvor klebten die Hände der Borussen eigentlich schon an der Meisterschale, einen Sieg gegen Mainz hätte der Klub benötigt, um auch nach 34 Spieltagen ganz oben in der Tabelle zu thronen. Es wurde ein 2:2, der FC Bayern siegte beim 1. FC Köln 2:1 und ließ dadurch die Dortmunder Titelträume platzen.

Am Sonntag musste die geplante Siegesfahrt durch die Stadt daher abgesagt werden, die Profis trafen sich stattdessen noch einmal vor dem Urlaub in Brackel. Kurz vor elf Uhr fuhren alle nach und nach ein, zwei Stunden später waren fast alle wieder verschwunden.

Jude Bellingham ließ sich als letzter von seiner Mutter in einem weißen großen Wagen nach Hause bringen. Bei der Ankunft am Sonntag versteckte sich der Engländer auf der Rückbank, um der Aufmerksamkeit zu entgehen. Bei der Abfahrt zeigte er sich, lächelte etwas gequält für Fotos, verewigte seine Unterschrift auf den schwarz-gelben Utensilien der Anhängerinnen und Anhänger. Der 19-Jährige steht vor einem Wechsel zu Real Madrid.

Mats Hummels erfüllte geduldig alle Wünsche, mit lautem Applaus wurde er verabschiedet. Genauso wie Edin Terzic, der ausstieg, umarmt wurde, fast wären die Emotionen dabei wieder aus dem BVB-Trainer herausgebrochen. Marco Reus hingegen sorgte für Kopfschütteln, für einige verärgerte Kommentare. Der Kapitän, der am Samstag den Platz weinend verlassen hatte, winkte nur kurz und rauschte dann davon in den Urlaub.

