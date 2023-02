BVB: Bekommt Jude Bellingham in Bremen eine Pause? Das sagt Terzic

Dortmund. Borussia Dortmund hat in 2023 jedes Pflichtspiel gewonnen. An Werder Bremen hat der BVB aber keine guten Erinnerungen. Das sagt Edin Terzic.

Edin Terzic hat dieser Tage gut lachen: Seine Mannschaft Borussia Dortmund hält sich im Jahr 2023 schadlos und hat alle fünf Pflichtspiele gewonnen. Nach vier Bundesliga-Siegen folgte am Mittwoch der Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal durch den 2:1-Erfolg bei Nachbar VfL Bochum. Sein Team hat reichlich Selbstvertrauen getankt, um auch das Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea (15. Februar) in Angriff zu nehmen.

BVB blamierte sich im Hinspiel gegen Werder Bremen

Zuvor steht am Samstag aber noch Alltag in der Bundesliga an. Die Schwarz-Gelben sind zu Gast bei Aufsteiger Werder Bremen - und an diesen Kontrahenten haben die Dortmunder nun wirklich keine guten Erinnerungen. Denn das denkwürdige Hinspiel steckt sicherlich noch bei einigen Akteuren im Kopf: Der BVB sah wie der sichere Sieger aus, als er nach 89 Minuten vor heimischer Kulisse 2:0 führte. Doch dann spielte sich Werder in einen Rausch, Dortmund verlor den Faden und die Partie - Werder triumphierte 3:2. Wie sich Terzic an das Spiel erinnert und was er diesmal erwartet, darüber sprach er ab 12 Uhr in der Pressekonferenz. Es ging auch um eine mögliche Pause für Mittelfeld-Star Jude Bellingham. "Jude hat extrem viel gespielt", sagte Terzic. Allerdings sei der Engländer bereit, auch in Bremen sein Können über 90 Minuten zu zeigen.

Die BVB-PK mit Edin Terzic vor dem Spiel von Borussia Dortmund bei Werder Bremen zum Nachlesen

12:20 Uhr: Das war es von der Pressekonferenz.

12:18 Uhr: Was fehlt Moukoko derzeit für die Startelf? "Absolut gar nichts. Er hat zwei von Beginn an gemacht in diesem Jahr, dazu kam er gegen Freiburg rein. Vor Wochen war die Frage, wann kann Sebastien Haller spielen, jetzt spielt er, jetzt ist Moukoko das Thema. Wir sind im Austausch, er wird noch wichtige Spiele haben und wichtige Tore schießen. Da sind wir uns zu 100 Prozent sicher."

12:17 Uhr: Ist in der Winterpause eine bestimmte Einheit entstanden? "Wir haben uns natürlich erstmal auf ein System festgelegt, wo wir das Zentrum verstärken. Aber aus diesem System heraus können wir das Spiel auch anpassen mit den Spielertypen, die wir haben. In der Hinrunde hat man diese Leistung gesehen, wir hatten tolle und hohe Siege. Aber wir haben es nicht geschafft, es kontinuierlich abzurufen. Das gelingt uns gerade gut, aber wir sind noch nicht zufrieden, weil es gerade Februar ist und nicht Mai. Im Trainingslager haben wir ein paar Dinge angesprochen. Wir werden die Jungs permanent daran erinnern, wenn es mal wieder in die andere Richtung geht."

#Terzic zur Personalsituation: „Marius #Wolf hatte starke Schmerzen am Mittwoch. Gestern hat er individuell gearbeitet. Ich hoffe, dass er heute im Mannschaftstraining wieder dabei ist. Ansonsten ist personell alles wie gehabt.“#SVWBVB pic.twitter.com/iXL8zGl9Qc — Borussia Dortmund (@BVB) February 10, 2023

12:15 Uhr: Ist die Mannschaft vom Kopf her auf einem anderen Level als noch im Hinspiel? "Die letzten fünf Spiele haben wir auf unterschiedliche Art und Weisen gewonnen. Wir wollen das konstant abrufen im Dreijahresrhythmus und da sind wir gerade auf einem richtig guten Weg."

12:14 Uhr: Wie hat sich Julian Ryerson im ersten Monat eingefunden? "Sehr gut. Er ist ein sehr kommunikativer, offener Typ, den wir sofort einsetzen konnten, weil er topfit war. Er hat es seitdem richtig ordentlich gemacht. Er hat in unser Spiel nicht nur eine gewisse Physis und Zweikampfhärte gebracht, sondern auch eine absolute Sicherheit am Ball. Wir haben mit ihm die Möglichkeit, ihn auf beiden Außenverteidigerpositionen einzusetzen. Links kann er als Rechtsfuß den Ball mit dem ersten Kontakt in die Tiefe spielen. Gegen Leverkusen sah das schon richtig gut aus. Wir sind sehr glücklich, dass er Teil unserer Mannschaft ist."

12:12 Uhr: "Wir haben das Hinspiel natürlich nicht vergessen, das kann man nicht wiedergutmachen. Es war die einzige Heimniederlage, wie sie zustande kam, ist historisch so noch nie passiert. Wir haben bis zur 89. Minute trotz schlechtem Spiel 2:0 geführt, hatten die Chance zum 3:0. Und dann ist passiert, was wir danach thematisiert hatten. Wir haben damals schon eine Analyse gemacht und separat die letzten Minuten gezeigt. Daraus wollten wir lernen und ich finde, da sind wir derzeit auf einem guten Weg. Es kann passieren, dass man mal ein vermeidbares Gegentor kassiert. Aber was wir lernen müssen, ist, dass er nicht passieren darf, drei vermeidbare Gegentore in so kurzer Zeit zu kassieren. Auch Monate danach würden uns diese drei fehlenden Punkte tabellarisch gesehen richtig gut tun."

12:11 Uhr: Mo Dahoud steht gerade nicht so im Rampenlicht, hat wenig gespielt. "Dass sein Vertrag ausläuft, dass ihn das beschäftigt, merke ich gar nicht. Er wird von Tag zu Tag stabiler, kriegt mehr Rhythmus rein, hatte gegen Freiburg eine richtig gute Szene auf Jamie Bynoe-Gittens. Es ist als Trainer nicht einfach in einer Pk zu sitzen, weil wir hören viel Lob über Emre Can - und diese Fragen wird es dann bei Dahoud geben, weil wir eher nicht mit 14 Leuten starten dürfen. Dahoud hat wegen seiner Verletzung viel verpasst, aber wir merken, dass er in jeder Trainingsleistung mehr Sicherheit bekommt, wenn er in die Zweikämpfe geht."

BVB-Trainer Edin Terzic. Foto: Udo Kreikenbohm

12:10 Uhr: Spricht Werders Herangehensweise dafür, erneut mit einer großen Defensive aufzulaufen? Auch da will Terzic keine Auskunft geben.

12:09 Uhr: Was macht Niclas Füllkrug so gefährlich? "Er hat eine richtig gute Torquote. Er ist herausragend in seiner Effizienz, ist wichtig als Zielspieler und Werder kann aus jeder Position die Bälle in den Strafraum jagen. Er hat im Strafraum seine absoluten Stärken. Es bringt uns nichts, heute zu sagen, wie wir das in den Griff kriegen wollen - das wollen wir morgen zeigen."

12:07 Uhr: Warum blieb Ryerson links und Süle spielte rechts in Bochum? "Es wurden sehr viele lange Bälle gespielt, mit Guerreiro hätten wir Größe verloren. Niklas Süle bekommt auch 35 km/h auf den Tacho, er kann uns da helfen, wenn es gegen Antwi-Adjei ins Laufduell geht. Das war der Gedanke dahinter, dass es das Spiel erfordert hat, dass wir nicht kleiner werden dürfen. Bis auf die ersten paar Minuten haben wir das gut gelöst."

12:06 Uhr: Braucht ein Jude Bellingham irgendwann mal eine Pause? "Jude hat extrem viel gespielt. Es ist ja nicht so, dass er immer komplett schmerzfrei ist. Bei der Intensität, die er in seinem Spiel hat, hinterlässt das Spuren. Deshalb haben wir ihn auch gegen Freiburg früher rausgenommen. Aber er macht einen sehr stabilen Eindruck. Er ist sehr klar in seiner Kommunikation, wenn es da Probleme gäbe, würden wir da reagieren. Er ist bereit, auch morgen 90 Minuten alles zu geben."

12:05 Uhr: Der Blick geht auf Werder Bremen - eine Wundertüte? "Ich finde, sie machen es richtig gut. Das haben wir nicht nur in den letzten Spielen gegen Wolfsburg oder Stuttgart gesehen. Wir haben es ja auch selbst gespürt, nicht nur in dieser Saison. Es war nie leicht für uns dort. Von der Physis, Mannorientierung in der Defensive ist es schon ähnlich zu dem, was der VfL Bochum oder auch Augsburg gespielt hat. Aber sie machen es aus einer anderen Grundordnung heraus. Mit ihren beiden Stürmern haben sie immer Kombinationsmöglichkeiten und machen einen sehr stabilen Eindruck - auch trotz der hohen Niederlage in Köln. Wie sie sich danach gezeigt haben, das zeichnet eine gute Mannschaft aus."

12:03 Uhr: Da Karim Adeyemi gesperrt fehlt, wer könnte dafür auflaufen? Da will sich Terzic nicht in die Karten schauen lassen.

12:02 Uhr: Nun geht es um Emre Can, der zuletzt aufsteigende Form hatte. "Er hat sich nicht nur in die Mannschaft gespielt, sondern auch hart an seiner Fitness gearbeitet. Er ist schmerzfrei und in den physischen Daten besser als zuvor. Die Rolle, die er vor der Innenverteidigung einnimmt, ist sehr wichtig. Mit seinem Tempo kann er uns helfen. In der Offensive kann er von der Sechs aus, aber auch zwischen den Innenverteidigern spielen. Das macht er gerade herausragend gut. Er fühlt sich wohl, auch das Tor hilft ihm, mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Ein selbstbewusster, fitter Emre Can hilft jeder Mannschaft."

BVB-Profi Marius Wolf verletzte sich beim Pokalspiel in Bochum. Sein Einsatz in Bremen ist fraglich. Foto: AFP

12:01 Uhr: Wie sieht es personell aus? Marius Wolf musste in Bochum ausgewechselt werden. "Er hatte so starke Schmerzen, dass er nicht weiterspielen konnte. Er hat sich gestern schon besser gefühlt, da hat er individuell gearbeitet. Wir hoffen, dass er heute im Mannschaftstraining dabei ist, dann nehmen wir ihn mit. Ansonsten ist alles wie gehabt."

12 Uhr: Los geht's. 5000 Dortmunder werden in Bremen erwartet.

11:10 Uhr: Hallo zusammen. Edin Terzic spricht heute über die kommende Partie gegen Werder Bremen. Los geht es in unserem Ticker ab 12 Uhr.

