Borussia Dortmund BVB gegen Bremen - zweimal hätte sich Niclas Füllkrug fast in der Kabine geprügelt

Dortmund. Niclas Füllkrug trifft mit dem BVB auf seinen ehemaligen Verein Bremen. Sein Weg nach oben steckt voller Dramen. Thomas Schaaf erinnert sich.

Die kleine Lücke, der Mut zum Makel, fällt natürlich sofort auf, gerade in Zeiten, in denen Fußballprofis in der Kabine Bleaching-Wettbewerbe durchführen könnten. Im oberen Gebiss von Niclas Füllkrug fehlt ein Zahn, das sieht man, wenn der gebürtige Hannoveraner lacht – und er lacht gerne, oft etwas schelmisch, wenn er Fragen mit einem gewissen Trotz provokant beantwortet.