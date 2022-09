Gladbach gegen BVB - Sat.1 zeigt Borussen-Duell im Free-TV

Essen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag die Bundesliga-Spieltage 10 bis 16 zeitgenau angesetzt - darunter das Borussen-Duell.

Mit dem Topspiel zwischen DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern München startet die Fußball-Bundesliga nach der Weltmeisterschafts- und Winterpause in das Jahr 2023. Der Auftakt des 16. Spieltags wird am 20. Januar (20.30 Uhr) von Sat.1 und DAZN übertragen, wie die Deutsche Fußball Liga am Freitag mitteilte. Auch das Borussen-Duell zwischen Mönchengladbach und Dortmund am 15. und damit letzten Spieltag vor der WM in Katar läuft beim Streamingdienst DAZN und im Free-TV bei Sat.1. Die Partie findet am 11. November (20.30 Uhr) statt. (dpa)

Bundesliga - die genauen Spielansetzungen

10. Spieltag (14. bis 16. Oktober 2022)

Schalke 04 - Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart - VfL Bochum (alle Samstag, 15.30 Uhr)

RB Leipzig - Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr)

1. FC Köln - FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

Union Berlin - Borussia Dortmund (Sonntag, 17.30 Uhr)

Bayern München - SC Freiburg (Sonntag, 19.30 Uhr)

11. Spieltag (21. bis 23. Oktober 2022)

Mainz - Köln (Fr., 20.30 Uhr)

Dortmund - Stuttgart

Leverkusen - Wolfsburg

Freiburg - Bremen

Hoffenheim - Bayern München

Augsburg - Leipzig (alle Sa., 15.30 Uhr)

Gladbach - Frankfurt (Sa., 18.30 Uhr)

Bochum - Union Berlin (So., 15.30 Uhr)

Hertha - Schalke 04 (So., 17.30 Uhr)

12. Spieltag (28. bis 30. Oktober 2022)

Bremen - Hertha (Fr., 20.30 Uhr)

Bayern München - Mainz

RB Leipzig - Leverkusen

Wolfsburg - Bochum

Stuttgart - Augsburg (alle Sa., 15.30 Uhr)

Frankfurt - Dortmund (Sa., 18.30 Uhr)

Union Berlin - Mönchengladbach (So., 15.30 Uhr)

Schalke 04 - SC Freiburg (So., 17.30 Uhr)

Köln - Hoffenheim (So., 19.30 Uhr)

13. Spieltag (4. bis 6. November 2022)

Mönchengladbach - Stuttgart (Fr., 20.30 Uhr)

Dortmund - Bochum

Mainz - Wolfsburg

Hoffenheim - Leipzig

Augsburg - Frankfurt

Hertha - Bayern München (alle Sa., 15.30 Uhr)

Bremen - Schalke (Sa., 18.30 Uhr)

Leverkusen - Union Berlin (So., 15.30 Uhr)

Freiburg - Köln (So., 17.30 Uhr)

14. Spieltag (8./9. November 2022)

Wolfsburg - Dortmund (Di., 18.30 Uhr)

München - Bremen

Bochum - Mönchengladbach

Stuttgart - Hertha (alle Di., 20.30 Uhr)

Köln - Leverkusen (Mi., 18.30 Uhr)

Leipzig - Freiburg

Union Berlin - Augsburg

Frankfurt - Hoffenheim

Schalke 04 - Mainz 05 (alle Mi., 20.30 Uhr)

15. Spieltag (11. bis 13. November 2022)

Mönchengladbach - Dortmund (Fr., 20.30 Uhr)

Leverkusen - Stuttgart

Hoffenheim - Wolfsburg

Augsburg - Bochum

Hertha - Köln

Bremen - Leipzig (alle Sa., 15.30 Uhr)

Schalke - Bayern München (Sa., 18.30 Uhr)

Mainz - Frankfurt (So., 15.30 Uhr)

Freiburg - Union Berlin (So., 17.30 Uhr)

16. Spieltag (20. bis 22. Januar 2023)

Leipzig - Bayern München (Fr., 20.30 Uhr)

Union Berlin - Hoffenheim

Frankfurt - Schalke 04

Wolfsburg - Freiburg

Bochum - Hertha BSC

Stuttgart - Mainz (alle Sa., 15.30 Uhr)

Köln - Bremen (Sa., 18.30 Uhr)

Dortmund - Augsburg (So., 15.30 Uhr)

Mönchengladbach - Leverkusen (So., 17.30 Uhr)

