Borussia Dortmund BVB gegen Rom live im TV oder im Stream sehen: So geht es.

Essen. Der BVB tritt in der Champions League gegen Lazio Rom an. Hier können Sie das Duell live im TV und Live-Stream sehen.

Ein Heimsieg gegen Lazio Rom am Abend sichert bereits am 5. Spieltag in der Gruppenphase der Champions League dem BVB den Gruppensieg, ein Punkt würde schon für den sicheren Achtelfinal-Einzug genügen. Sichere Einnahmen von etwa 35 Millionen Euro würden dann die coronabedingten Verluste angenehm abfedern.

Der BVB setzt dabei auf das Prinzip Verdrängung. Eine peinliche Liga-Pleite wie jene gegen den 1. FC Köln "darf nicht passieren", sagte Trainer Lucien Favre vor dem Spiel achselzuckend: "Aber wir können das nicht ändern. In der Champions League sind wir Tabellenführer und wollen es auch bleiben."

So können Sie das Spiel BVB gegen Rom sehen

Die Champions-League-Partie des BVB gegen Lazio Rom (21 Uhr) läuft bei Sky.

BVB gegen Rom: So läuft die Übertragung bei Sky

Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Moderation: Michael Leopold

Experte: Dietmar Hamann

Kommentator: Kai Dittmann

Die wichtigsten Fakten zum Spiel des BVB gegen Rom

Begegnung: Borussia Dortmund - Rom

Borussia Dortmund - Rom Wettbewerb: Champions League, 5. Spieltag

Champions League, 5. Spieltag Datum: 2. Dezember 2020

2. Dezember 2020 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Signal Iduna Park, Dortmund

Die Champions-League -Begegnung des BVB im Live-Stream

Fans des BVB haben auch die Möglichkeit, das Spiel gegen Lazio Rom im Live-Stream zu verfolgen. Auch das können allerdings nur Sky-Kunden. Denn der Sender bietet seien Abonnenten einen Stream, in dem das Champions-League-Spiel parallel zur Übertragung im TV geschaut werden kann.

Das Spiel des BVB gegen Lazio Rom im Live-Ticker

Auch ohne Sky-Abo können Sie während des Champions-League-Gruppenspiels zwischen dem BVB und Lazio Rom auf dem Laufenden bleiben - mit einem der zahlreichen Live-Ticker im Internet.

Auch Funke Sport bietet einen Live-Ticker an. Dort werden Sie über die wichtigsten Ereignisse aus dem Spiel informiert - egal, ob Tore, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen. Hier geht es zum Live-Ticker des Spiels BVB gegen Rom. (fs)