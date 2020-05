Derby BVB gegen Schalke: Polizei fürchtet Corona-Skeptiker

Die Polizei fürchtet, dass die Kritiker der Corona-Maßnahmen das Revierderby am Samstag in Dortmund nutzen wollen, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Dies teilte der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vor der Partie des BVB gegen den FC Schalke 04 am Samstag mit.

„Wir nehmen bundesweit die Stimmung auf. Wir sehen hier eine Gefahrenlage“, erklärte Lange. Der Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau sagte: „Wir erleben eine neue Szene, die sich gegen die Corona-Bedingungen äußert. Vielleich will sie das Derby nutzen, deswegen werden wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten, die das verhindert.“ Konkrete Maßnahmen erläuterten beide allerdings noch nicht, man wolle sich noch beraten. In jedem Fall sollen Versammlungen vor dem Stadion verhindert werden. Sierau: „Wir werden nicht zulassen, dass das Derby missbraucht wird.“

BVB- und Schalke-Fans bleiben zu Hause

Das Revierderby findet am Samstag nach einer wochenlangen Bundesliga-Pause aufgrund der Corona-Krise statt. Zuschauer dürfen das Stadion nicht betreten. Alle Fans sollen zu Hause bleiben. Und werden dies wohl auch tun, jedenfalls hat die Polizei keinerlei Erkenntnisse, dass sich Anhänger zum Stadion begeben wollen. Im Gegenteil. Die aktive Fanszene des BVB hat Fans sogar aufgerufen, in den eigenen vier Wänden zu bleiben.

Trotzdem sei die Polizei darauf vorbereitet, sollten doch Anhänger kommen, so Lange. Oder Kritiker der Corona-Maßnahmen. „Es ist eine Szene unterwegs, die meint, dass die Gefahren, die das Virus mitbringt, nicht mehr existent seien. Das treibt uns rum, wir schärfen unsere Konzepte“, berichtete Lange. „An diesem Spieltag geht es um ein noch nicht ausprobiertes Geisterspiel. Es ist für uns alle neu.“ Daher formulierte der Polizeipräsident einen Appell: „Lassen sie uns die Herausforderung gemeinsam meistern.“