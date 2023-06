Emre Can hat eine starke Rückrunde beim BVB gespielt.

Borussia Dortmund BVB: Gerüchte aus der Türkei um Emre Can - so plant Borussia Dortmund

Dortmund. Nationalspieler Emre Can weckt nach einer starken Saison Begehrlichkeiten in der Türkei. Sein Vertrag beim BVB läuft nur noch eine Saison.

Es gab eine Zeit, da tauchte der Name von Fußball-Nationalspieler Emre Can regelmäßig auf sogenannten Verkaufslisten auf, wenn es darum ging, wen Borussia Dortmund abgeben könnte. Can und der BVB, das schien lange nicht zusammenzupassen.