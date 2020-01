Borussia Dortmund möchte mit Blick auf Youssoufa Moukoko, dass Top-Talente eher in der Bundesliga eingesetzt werden können. Ein Kommentar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BVB hat recht: Senkung der Altersgrenze ist überfällig

Um den Wandel des professionellen Fußballs in den letzten Jahrzehnten zu realisieren, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Der jüngste Spieler im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die WM 1998 war Jens Jeremies. Der frühere Abräumer der Bayern war zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Heute würde ein Spieler in diesem Alter zu den erfahrenen Akteuren eines Kaders gehören.