BVB heute live: Testspiel gegen Alkmaar ohne Jadon Sancho

Marbella. Borussia Dortmund bestreitet heute das erste Testspiel des Jahres 2024. Ab 15 Uhr trifft der BVB auf AZ Alkmaar. Der Live-Ticker zum Spiel.

Erster Härtetest für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund: Mit seinen neuen Co-Trainern Nuri Sahin und Sven Bender trifft der BVB heute auf den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Anstoß auf dem Trainingsgelände im Banus Football Center im spanischen Marbella ist um 15 Uhr. Es ist das erste Testspiel des BVB im Trainingslager. Am 9. Januar geht es an gleicher Stelle gegen Standard Lüttich (11.00 Uhr). Das erste Bundesligaspiel des Jahres findet am 13. Januar beim SV Darmstadt 98 statt.

+++ Nuri Sahin beim BVB: Die Spieler sind schon begeistert +++

Der BVB wartet in Spanien weiter auf seinen Wunschspieler Jadon Sancho. Auch an diesem Samstag wird es nach Informationen dieser Redaktion wohl nichts mit dem geplanten Transfer von Sancho zum BVB. Klub und Spieler sind sich längst einig, mit Manchester United konnte aber noch keine Einigung erzielt werden. Sancho würde gerne mit einem Privatflieger ins Dortmunder Trainingslager nach Marbella reisen, daraus wird aber noch nichts. Das Testspiel gegen Eredivisie-Klub Alkmaar bestreitet Dortmund daher ohne den Engländer.

BVB gegen AZ Alkmaar: Das Spiel heute im Live-Ticker

Ab 15 Uhr halten wir Sie in diesem Live-Ticker über das BVB-Spiel gegen den Tabellenvierten der ersten niederländischen Liga auf dem Laufenden.

