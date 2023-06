BVB: Ilkay Gündogan über Dortmund-Gerücht - "Es gab Kontakt"

Gelsenkirchen. Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich am Montag zu den Gerüchten um eine mögliche BVB-Rückkehr geäußert. Er bestätigte Kontakt zur Borussia.

Die Frage ließ nicht lange auf sich warten, als Ilkay Gündogan im Medienraum des DFB-Campus in Frankfurt ankam. Der deutsche Nationalspieler sollte über das Länderspiel der DFB-Elf am Dienstag in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen (20.45 Uhr/RTL) gegen Kolumbien sprechen. Aber rund um Gündogan ist da ja noch die offene Zukunft.

Ilkay Gündogan: Keine Rückkehr zum BVB

Der Vertrag des 32-Jährigen bei Manchester City läuft am Saisonende aus. Was dann kommt? Gündogan wollte es verständlicherweise nicht verraten. Spekuliert wurde zuletzt gar über eine Rückkehr zu Borussia Dortmund. Mit dem BVB gewann er 2012 das Double, wechselte 2016 nach England. Gündogan bestätigte Kontakte zwischen seinem Berater und den Klub in Vertretung durch Sportdirektor Sebastian Kehl. „Es gab Kontakt. Trotzdem war es von der Wahrscheinlichkeit nicht hoch, dass ich zurück in die Bundesliga komme“, sagte Gündogan.

„Klar habe ich eine sehr starke Verbindung zum BVB“, unterstrich Gündogan. Deshalb hätten ihn die Gerüchte über eine mögliche Rückkehr nicht überrascht. Ein Wechsel nach Deutschland sei für ihn aber aktuell kein Thema. Der gebürtige Gelsenkirchener hatte von 2011 bis 2015 für Dortmund gespielt.

Eine Verlängerung beim Triple-Gewinner Manchester City ist hingegen weiterhin möglich. „Eine Entscheidung gibt es noch nicht, es laufen Gespräche im Hintergrund“, sagte der 32-Jährige, der mit dem FC Barcelona und dem FC Arsenal in Verbindung gebracht wird.

Ilkay Gündogan wird beim FC Barcelona und FC Arsenal gehandelt

„Sportlich habe ich nicht so viele gute Erinnerungen an Barcelona“, sagte Gündogan und berichtete mit einem Lachen: „Jedes Mal, wenn ich da war, war ich im Krankenhaus und wurde operiert.“ Aber Barcelona sei „schon eine wunderschöne Stadt“.

