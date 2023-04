BVB im Titelkampf: Das Restprogramm - und wer es zeigt

Dortmund. Der BVB steht auf dem zweiten Platz der Bundesliga. Die Deutsche Meisterschaft? Möglich. Dafür müssen diese Spiele gewonnen werden.

Der BVB darf sich weiter Hoffnungen machen, am Ende dieser Spielzeit die Meisterschale in den Händen zu halten. Durch einen erkämpften und etwas glücklichen 2:1-Erfolg über Union Berlin bleiben die Dortmunder am FC Bayern festgetackert. Wie geht es nun weiter? Eine Auflistung.

Das Restprogramm des BVB - DAZN und Sky zeigen es

28. Spieltag: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund, Samstag, 15. April/15.30 Uhr; Sky

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund, Samstag, 15. April/15.30 Uhr; 29. Spieltag: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, Samstag, 22. April/18.30 Uhr; Sky

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, Samstag, 22. April/18.30 Uhr; 30. Spieltag: VfL Bochum - Borussia Dortmund, Freitag, 28. April/20.30 Uhr; DAZN

VfL Bochum - Borussia Dortmund, Freitag, 28. April/20.30 Uhr; 31. Spieltag: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg, Sonntag, 7. Mai/17.30 Uhr; DAZN

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg, Sonntag, 7. Mai/17.30 Uhr; 32. Spieltag: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach, Samstag, 13. Mai/18.30 Uhr; Sky

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach, Samstag, 13. Mai/18.30 Uhr; 33. Spieltag: FC Augsburg - Borussia Dortmund, Sonntag, 21. Mai/17.30 Uhr; DAZN

FC Augsburg - Borussia Dortmund, Sonntag, 21. Mai/17.30 Uhr; 34. Spieltag: Borussia Dortmund - FSV Mainz 05, Samstag, 27. Mai/15.30 Uhr; Sky

Da der BVB aus beiden Pokalwettbewerben geflogen ist, kann Trainer Edin Terzic (anders als Thomas Tuchel beim FC Bayern) unter Woche in Ruhe mit seinen Spielern arbeiten. Gegen Berlin überzeugten in der Offensive vor allem Donyell Malen und Karim Adeyemi. Youssoufa Moukoko wurde eingewechselt und traf dann zum Sieg. „Wir haben nur noch einen Wettbewerb, aber da sind wir zumindest noch voll im Rennen“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. „Wir mussten uns wieder reinbeißen, und das haben wir getan."

Geht da was? Edin Terzic, Trainer des BVB, könnte Meister werden. Foto: firo

