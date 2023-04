BVB im Titelkampf: Resignation verbietet sich

Dortmund Der BVB hat einen niederschmetternden Abend erlebt. Die Mannschaft offenbarte Mängel. Doch: Die Ziele bleiben greifbar. Ein Kommentar.

Es gibt Niederlagen, die überstrahlen das Erreichte, die wirken niederschmetternd, die wehen das Selbstbewusstsein hinweg. Dortmund hat in München zum ersten Mal im Jahr 2023 in der Bundesliga verloren – doch durch den Untergang in der ersten Halbzeit, den drei Gegentoren in knapp zehn Minuten fühlt sich diese BVB-Pleite nach mehr an. Nach einem Rückfall in vergangene Zeiten, nach einer Vorentscheidung in der Meisterschaft, nach einer Desillusionierung, dass die Borussia gar nicht mithalten kann gegen die Großen.