BVB: Intern wird über Trainer Lucien Favre diskutiert

Ein wenig holperte Lucien Favre auch am Freitag durch die BVB-Pressekonferenz. Einmal verwechselte er Mittwoch mit Montag. Einmal beantworte er eine Frage erst gar nicht. Einmal half ihm Sportdirektor Michael Zorc, das Wort „Trainingsinhalte“ zu finden.

Vieles erklärt die Sprachbarriere, Favre ist im französischsprachigen Teil der Schweiz aufgewachsen, manches erklärt seine Verbohrtheit. Häufig sind es Kleinigkeiten, und eigentlich wird der 62-Jährige vor allem dafür bezahlt, auf dem Rasen Lösungen zu finden.

Doch natürlich leuchtet das Scheinwerferlicht auf einen Trainer von Borussia Dortmund noch etwas greller, natürlich liegt es auch an der eigenen Außendarstellung, warum Favre in seinen fast zwei Jahren im Revier noch nicht angekommen ist. Die Kleinigkeiten summieren sich, hinzu kommen zwei grobe Aussetzer.

In der vergangenen Spielzeit schenkte er die Meisterschaft nach der Derbypleite (2:4) gegen Schalke ab. Am Dienstag löste er nach der Niederlage gegen den FC Bayern (0:1) durch ein unglückliches Interview, das nach Abschied im Sommer klang, eine Debatte um die eigene Person aus.

BVB-Sportdirektor Zorc unterstützt Favre

Deswegen hagelt vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (18 Uhr/Sky) beim SC Paderborn schon wieder Kritik auf den Trainer ein. Und alles andere als ein souveräner Erfolg beim Tabellenletzten würde die Zweifel weiter nähren. Der Titelgewinn erscheint bei sieben Punkten Rückstand auf den FC Bayern sehr unwahrscheinlich, die Qualifikation für die Champions League müssen die Dortmunder aber noch festzurren. Da braucht es drei Punkte beim Außenseiter Paderborn. „Wir können alles geben und kriegen vielleicht trotzdem den Arsch voll“, erklärte Steffen Baumgart, der Trainer des Aufsteigers.

„Ich konzentriere mich auf das Wesentliche“, stellte Favre klar, als er nach der Unruhe gefragt wurde. Zorc unterstützte ihn. „Im Klub sind wir sehr ruhig“, sagte der Sportdirektor. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stärkte Favre gegenüber dieser Redaktion bereits den Rücken. Doch intern wird über die Stärken und Schwächen des Schweizers diskutiert, dessen Vertrag bis 2021 läuft. Das verunglückte Interview am Dienstag mehrt die Argumente für ein Ende im Sommer, denn ein BVB-Trainer sollte seine Arbeit auch verkaufen können.

Sportlich existieren wiederum einige Argumente für Favre. Dafür lohnt der Blick auf das Hinspiel gegen Paderborn, in dem die Dortmunder beim 3:3 nur knapp an einer Blamage vorbeischrammten. Zur Halbzeit führte der SCP sogar 3:0, ein Teil der Borussia-Anhänger verhöhnte die eigenen Profis. Favre stand vor dem Aus, schaffte es anschließend aber, die Mannschaft zu stabilisieren. Die Folge: mehr Siege, weniger Gegentore. „Seit dem Paderborn-Spiel sind viele positive Dinge entstanden“, meinte Zorc.

Anderseits hat es das Team anschließend trotzdem nicht geschafft, die entscheidenden Spiele erfolgreich zu gestalten. Im DFB-Pokal katapultierte Bremen die Dortmunder aus dem Wettbewerb (2:3). In der Champions League enttäuschten sie im Rückspiel in Paris (0:2). Jetzt folgte durch die Niederlage gegen den FC Bayern eine Vorentscheidung im Titelkampf, wobei die Partie durch die Corona-Krise ohne Zuschauer ausgetragen wurde. Trotzdem analysierte Zorc, man müsse auch in den Schlüsselspielen „100 Prozent oder noch mehr“ abrufen. Aber: Ob die Vergangenheit etwa mit Niko Kovac, den die Verantwortlichen für die Zukunft zumindest im Blick haben, anders gelaufen wäre, weiß niemand.

Dahoud fällt die BVB-Saison aus

Erst mal also Gegenwart. In Paderborn muss Favre an seiner Aufstellung basteln. Erling Haaland fällt aufgrund einer Blessur aus. Mahmoud Dahoud (Knieverletzung) kann sogar die gesamte Saison nicht mehr eingreifen. Vermutlich rücken daher Jadon Sancho und Emre Can in die Startelf. „Es werden noch sechs Spiele, die werden sehr schwer sein“, sagte Favre.

Zu holprig sollten sie nicht gestaltet werden, ansonsten könnten es seine letzten BVB-Partien sein.