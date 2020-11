BVB: Jadon Sancho enttäuscht gegen die Bayern - Note 4,5

Roman Bürki: Hielt stark gegen Goretzkas Kopfball (14.) und dessen Volley (28.) und verhinderte auch im weiteren Verlauf so manchen Treffer. Ein wirklich guter Auftritt, bei den Gegentoren war er machtlos. Note: 2

Thomas Meunier: Nicht immer voll auf der Höhe gegen den pfeilschnellen Coman. Löschte mit beherztem und engagiertem Einsatz in der Defensive so manche gefährliche Szene, hatte aber über das ganze Spiel hinweg auch seine Probleme. Beim 1:2 beispielsweise zu weit weg vom Flankengeber Hernandez (58.) Note: 4

Manuel Akanji: In der ersten Minute hatte er gleich zweimal das Nachsehen gegen Lewandowski und Gnabry und Glück, dass der Ball nur am Außennetz landete. Danach aber fing er sich, insgesamt ein ordentlicher Auftritt. Note: 3

Mats Hummels: Er war so eben rechtzeitig fit geworden – und das tat dem BVB gut. Ganz starke Szenen in der Spieleröffnung und auch in der Abwehrarbeit gut. Aber: Hin und wieder aber erwischten auch ihm die starken Münchener – beim 1:2 etwa stand er zu weit weg vom Torschützen Lewandowski (48.). Note: 3,5

Raphael Guerreiro: Leitete gleich mit einem Fehlpass die erste gute Bayern-Chance ein (1.), war auch ansonsten sehr fehlerhaft. Bereitete dafür aber das 1:0 durch Reus vor (45.). In der zweiten Halbzeit besser, mit guten Szenen nach vorne – und auch der Vorarbeit zum 2:3 (83.). Note: 2,5

Axel Witsel: Sicherer Ballverteiler im Zentrum, seine Pässe fanden auch unter höchstem Druck ihr Ziel. In der ersten Halbzeit noch zu zurückhaltend, in der zweiten gefiel er mit Zug nach vorne. Note: 2,5

Thomas Delaney (bis 60.): Gefiel durchaus als Zweikämpfer im Zentrum, hatte auch gute Szenen im Spielaufbau. In manch entscheidender Szene nicht ganz auf der Höhe, vor dem Ausgleich verschuldete er den Freistoß, weil er gegen Gnabry zu spät kam (45.+4). Note: 3

BVB-Kapitän Marco Reus erzielte das 1:0, blieb aber ansonsten blass. Foto: dpa

Jadon Sancho (bis 69.): Ging viel zu leichtfertig mit dem Ballbesitz um, viel zu viele Fehlpässe und Ballverluste. In der zweiten Halbzeit mit feiner Vorarbeit für Haaland (47.), aber insgesamt war das zu wenig. In der Abwehrarbeit mit höchst überschaubarem Einsatz. Note: 4,5

Marco Reus: Er schoss das 1:0 (45.) und er vergab die Riesenchance aufs 3:3 (87.). Insgesamt war er an diesem Tag zu blass. Note:3,5

Giovanni Reyna (bis 69.): Er hat schon deutlich bessere Spiele für den BVB gemacht. Ließ sich im Zweikampf zu einfach abkochen und war in den entscheidenden Szenen nicht handlungsschnell genug. Sinnbildlich sein schwacher Schuss aus guter Position in der 63. Minute. Note: 4,5

Erling Haaland: Er ackerte, er rackerte, er war ein ständiger Ein-Mann-Gefahrenherd für die Bayern-Abwehr, und er traf auch zum 2:3 (80.). Aber er vergab auch manch gute bis sehr gute Chance. Note: 2,5

Jude Bellingham (ab 60.): Kam für Delaney, hatte gute Szenen, konnte das Blatt aber nicht wenden. Note 2,5

Julian Brandt (ab 69.): Kam für Sancho. Ohne Note

Thorgan Hazard (ab 69.): Kam für Reyna. Ohne Note